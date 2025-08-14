De zomerstop is in volle gang en dat biedt natuurlijk een uitstekende gelegenheid om de balans op te maken. Vandaag nemen we de coureurs onder de loep: wie hebben de beste prestaties op het asfalt gelegd en wie zijn vooralsnog niet geslaagd voor het huidige seizoen?

Na de eerste seizoenshelft hebben we altijd een mooi moment om even stil te staan bij de prestaties van de coureurs gedurende het eerste gedeelte van het jaar. Het mag gezegd worden: veel rijders hebben veel mooie dingen laten zien en het is lastig om een lijstje op te stellen met de beste en minste coureurs van het eerste gedeelte van dit jaar, overduidelijke uitzonderingen daargelaten. We hebben het toch geprobeerd en stellen een lijstje op: de vijf beste en minste coureurs van de eerste seizoenshelft.

Beste coureurs

5. Alex Albon

We starten de top vijf beste coureurs van de eerste seizoenshelft met Alex Albon. Het is een plekje in de lijst waar meerdere coureurs voor in aanmerking komen. Namen als Isack Hadjar, Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto hebben echt leuke dingen laten zien in de eerste seizoenshelft, waarbij de Britse Thai misschien wel een beetje onder de radar blijft. Niet geheel terecht, Albon had een jammerlijke streak met drie DNFs op een rijtje, maar daar omheen kunnen we hem toch wel omschrijven als Mr. Consistent. De Williams-rijder rijdt eigenlijk steevast in de punten, verplettert teamgenoot Carlos Sainz en bezet momenteel een meer dan knappe achtste plaats in het wereldkampioenschap met 54 punten, pal achter de coureurs - minus Yuki Tsunoda - van alle topteams. Best of the rest, zo noemen we dat.

4. Lando Norris

Vorig seizoen kreeg de Brit voor het eerst echt een voorproefje van een F1-titelgevecht, al wist hij uiteindelijk niet echt potten te breken tegen Max Verstappen in de tweede helft van het seizoen. De Nederlander wist zijn winloze reeks te doorbreken en uiteindelijk de titel te pakken met 63 punten voorsprong. Dit jaar lijkt het een stuk spannender te worden, met Norris slechts negen punten achter Piastri tijdens de zomerpauze. Dit jaar hoeft hij eindelijk niet te vrezen voor Verstappen, maar heeft hij zijn doorgebroken, maar minder ervaren teamgenoot tóch nog voor zich. Om dan te zeggen dat de Britse coureur, ondanks zijn razendsnelle auto, een geniaal seizoen beleeft, dat kunnen we niet stellen. Wel behoort hij met zijn tweede plek in de titelrace en zijn vijf overwinningen zeker bij de beste rijders dit jaar. Met een goed laatste gedeelte van de eerste seizoenshelft heeft hij zichzelf hoop geboden op de wereldtitel.

3. George Russell

De geruchten over een mogelijke vertrek door een eventuele komst van Max Verstappen hielden de Formule 1-wereld de afgelopen maanden behoorlijk bezig, maar George Russell bleef te midden van al het tumult ijzig kalm. Waarom zou hij zich ook druk maken? Russell laat dit seizoen na het vertrek van Lewis Hamilton bij Mercedes zien dat hij een uitermate geschikte rijder is om de zilveren kar te trekken. Hoewel Mercedes dit jaar absoluut niet over een geweldige wagen beschikt, baart Russell opzien met zeer consistente prestaties. Slechts drie keer finishte hij een race buiten de top vijf, terwijl Russell zes keer mee naar het podium mocht, ondanks stevige concurrentie van Verstappen, de McLarens en de sporadisch sterke Ferrari's, Mocht Mercedes volgend jaar écht zo'n goede auto hebben, is Russell absoluut een coureur die klaar is om een wereldkampioenschap te winnen.

2. Max Verstappen

Dan komen we bij de nummer twee van de eerste seizoenshelft: Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen wist al relatief vroeg in dit jaar dat het hem niet zou gaan lukken om de vijfde wereldtitel op een rij te gaan pakken. Red Bull komt dit jaar met de teleurstellende wagen simpelweg tekort om een serieuze gooi naar de titel te doen, iets dat ook reflecteert in de zeer matige prestaties van zijn teamgenoot. Wanneer het Verstappen in een weekend lukt om met zijn team de set-up-spijker op de kop te slaan, is hij zoals altijd tot geniale dingen in staat. Zo pakte hij een geniale pole position op Suzuka, één van zijn vier poles dit seizoen. In Suzuka wist hij ook te winnen, net als in Imola. Wonder boven wonder staat hij nog op de derde plek in het wereldkampioenschap, al voelt hij de hete adem van boezemvriend Russell in de nek.

1. Oscar Piastri

Dan komen we bij de nummer één van de eerste seizoenshelft: Oscar Piastri. De stand in het wereldkampioenschap liegt niet en de doorgebroken Australiër beleeft voorlopig een seizoen om van te dromen. Piastri heeft over de afgelopen twaalf maanden een bijzonder sterke ontwikkeling door weten te maken. De Ozzy had in het verleden nog wat zwakke plekken: hij had het lastig met de banden, terwijl hij ook op pure snelheid vaak tekort kwam ten opzichte van Norris. Die problemen lijken nu als sneeuw voor de zon verdwenen. Qua pure snelheid lijkt hij inmiddels op het niveau van Norris te zitten, terwijl hij op het mentale aspect zeer sterk uit de voeten komt. Piastri is voorlopig een koele kikker, die zichzelf mentaal beter staande lijkt te houden dan zijn teammaat. Tóch staat de druk er - ondanks dat je het idee hebt dat Piastri voorlopig de betere van de twee is - vol op. Slechts negen punten scheelt het aan de kop. Blijft Piastri zo snel en koel, of zwicht hij uiteindelijk toch in de strijd om zijn eerste wereldtitel?

Minste coureurs

16. Kimi Antonelli

Het is misschien een beetje streng voor de 18-jarige rookie, die een uitstekend begin aan zijn loopbaan in de Formule 1-kende met meerdere goede resultaten. De zijwieltjes onder zijn seizoen zijn echter op rap tempo er vanaf gevallen en sinds de start van het Europese seizoen kent de Italiaan een berg resultaten om van te huilen. Het lijkt erop dat hij in zijn thuiscontinent totaal niet op zijn plek is. Hij noteerde maar liefst vier DNFs, een 18e plek, een 16e plek in België en pakte een schamel puntje in Hongarije. Ironisch genoeg pakte hij tijdens het kortstondige uitstapje naar Canada wél zijn eerste podium. Echter zakte hij in België wel écht door het ijs en verscheen hij nog half in tranen bij de media op zaterdag. We moeten streng zijn, maar Antonelli lijkt momenteel de grote druk van de Formule 1 te voelen. We weten echter ook dat hij het zeker kan en hij zal er ongetwijfeld bovenop komen.

17. Lewis Hamilton

Dan komen we bij Lewis Hamilton, de man die vervangen werd door de hierboven beschreven Italiaan. Als er één van de coureurs toe was aan de zomerstop, dan was het wel Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen liep in Hongarije tegen één van de zwaarste dompers uit zijn loopbaan op en verscheen zwaar aangeslagen voor de camera's. Het was de druppel die de emmer deed overlopen. De beelden van rijen aan mensen die voor het seizoen een glimp van de Brit wilden opvangen op het circuit van Imola staan nog op het geheugen gegrift. Het lijkt echter allemaal valse hoop geweest te zijn. Hamilton laat zo heel af en toe nog een glimp van zijn klasse zien, maar over het algemeen is het vrij duidelijk dat hij gewoon aan pure snelheid toe moet geven ten opzichte van de jongere garde in de Formule 1, met Charles Leclerc - zijn teammaat - voorop. Na een half jaartje Ferrari is het inmiddels wel vrij duidelijk: Hamilton gaat in Italië niet zijn gedroomde achtste wereldtitel binnenhalen.

18. Carlos Sainz

Vanuit Hamilton is dan ook weer het bruggetje naar Carlos Sainz snel gebouwd. De Spanjaard moest bij Ferrari wijken om ruimte te maken voor zijn ervaren concurrent, waardoor hij op zoek moest naar een plekje elders op de grid. Omdat Sainz bij Ferrari liet zien uitstekend partij te bieden aan Leclerc, was het geen moeite voor hem om nieuw onderdak te vinden. James Vowles sloot de snelle Madrileen in de armen en gaf hem een stoeltje bij Williams. Een onverdeeld succes is het echter nog totaal niet geworden. Sainz presteert, mede dankzij een aantal ongelukkige uitvalbeurten, matig. Met slechts zestien punten bezet hij de zestiende plek in het wereldkampioenschap. Zet dat af tegen de twintig punten van Pierre Gasly in een veel mindere Alpine, of de 54 punten van teamgenoot Albon en je kan alleen maar concluderen dat Sainz zijn draai bij Williams nog niet heeft gevonden. Dat moet echter beter. Dat kán ook echt beter, dat weten we wel van de Spanjaard.

19. Franco Colapinto

Dan komen we bij Franco Colapinto terecht. Na een teleurstellend begin van Jack Doohan mocht Colapinto instappen bij Alpine, iets dat we eigenlijk al vanaf het begin van het jaar zagen aankomen. De jonge Argentijn maakte vorig jaar nog zoveel indruk bij Williams, waar hij tijdelijk Logan Sargeant verving en meteen WK-punten wist te scoren. Bij Alpine kreeg hij dus eerst als reservecoureur een kans en mocht hij al snel instappen voor Jack Doohan. Een groot succes is het echter nog niet geworden. Ook tijdens de laatste Grand Prix van Hongarije startte hij als veertiende, maar zakte verder weg naar de achttiende plaats. Bovendien grossiert de Zuid-Amerikaan in de fouten en crashes en bezet hij uiteindelijk met welgeteld nul punten de twintigste plaats in het kampioenschap. Het is niet voor niets dat zijn management op de achtergrond aan het verder kijken is naar opties buiten de Formule 1.

20. Yuki Tsunoda

We sluiten de lijst af met de slechts presterende coureur van de eerste seizoenshelft en - zo mogen we toch wel zeggen - de grootste teleurstelling: Yuki Tsunoda. De Japanner, die Liam Lawson verving na slechts twee raceweekenden, debuteerde voor Red Bull tijdens de Grand Prix van Japan. Hij bereikte Q2 en kwalificeerde zich als tiende in Bahrein, waar hij ook zijn eerste punten van het seizoen scoorde met een negende plaats. Sindsdien heeft hij echter moeite gehad met consistentie, vooral in de kwalificatiesessies, waar hij er regelmatig niet in slaagt om Q3 te bereiken. Dit heeft onder meer geleid tot een daling van het team naar de vierde plaats in het constructeurskampioenschap. Ook de laatste races zijn weer niet al te best voor de Japanner. Het is duidelijk dat inmiddels het Verstappen-syndroom ook de overhand heeft gekregen bij de Aziaat. Met slechts tien punten bezet hij P18 in het wereldkampioenschap en lijkt hij inmiddels al duidelijk te hebben gemaakt dat hij volgend jaar niet meer in de Red Bull hoeft te zitten. P18 in een Red Bull, dat kan gewoon niet.

