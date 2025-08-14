McLaren-teambaas Andrea Stella is ervan overtuigd dat hij de oorzaak kent van het verval van Red Bull Racing in de afgelopen anderhalf jaar. McLaren kreeg de laatste tijd veel beschuldigingen van mogelijke trucjes naar zich toegeworpen, maar Stella stelt dat de rivaliserende teams hun tijd en geld beter in de ontwikkeling van hun eigen wagen hadden kunnen steken.

Afgelopen jaar begonnen de verhalen over de onderdelen die McLaren op zijn wagen had gemonteerd. Het mini-DRS-systeem trok vooral de aandacht tijdens de race in Azerbeidzjan, waarna de FIA, na klachten van andere teams, het reglement aanscherpte. Ook kwam het orgaan met een verduidelijking over het gebruik van flexibele vleugels, waarbij opnieuw naar McLaren werd gewezen. Daarnaast werd het bandenbeheer van het team van Stella door rivalen onder de loep genomen. Water in de banden of een thermische koelingsmethode, McLaren moest de onderdelen aan de FIA tonen.

Rivalen konden beter tijd besteden aan wagen

Een aantal van die beschuldigingen kwam uit de hoek van Red Bull. McLaren stelt dat die afleiding er mede voor heeft gezorgd dat het Oostenrijkse team is weggevallen. "We hadden ook het gevoel dat, als onze concurrenten zo druk bezig zijn om daarnaar te kijken, zij juist degenen zijn die afgeleid raken. Het is eigenlijk bijna iets goeds, want het betekent dat er seniorfiguren tijd besteden aan gesprekken met de FIA en het voorbereiden van dossiers. Het is goed dat ze zich daarop richten in plaats van op de fundamenten van de Formule 1," aldus de teambaas van McLaren bij The Race, wijzend op de nodige afleiding bij rivalen.

Niet succesvol door gebruik foefjes

De beschuldigingen van het gebruik van mogelijke foefjes vindt Stella dan ook misplaatst: "Dat was best geruststellend, omdat er in feite een last werd gedragen door sommige teams die dachten dat je succesvol kunt zijn door het reglement te omzeilen, verder dan wat is toegestaan. Wij hebben bewezen dat je succesvol kunt zijn door je alleen op jezelf te richten en op de fundamenten, vanuit technisch en prestatief oogpunt."

