Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
Volgens Guenther Steiner, voormalig teambaas van Haas, heeft Max Verstappen een goede keuze gemaakt door in 2026 bij Red Bull Racing te blijven, ondanks de geruchten over een overstap naar Mercedes. Toch denkt Steiner dat het hier na 2026 alsnog van gaat komen.
De regerend viervoudig wereldkampioen maakte volgens Steiner een strategische keuze, zeker gezien de nieuwe technische reglementen die in 2026 ingevoerd worden. Deze veranderingen, die zowel effect hebben op de motoren als de auto's, zorgen ervoor dat het voor alle teams onduidelijk is hoe de pikorde eruit gaat zien. Daarnaast had Verstappen ook, op oorlog voeren achter de schermen na, weinig keus meer dan om bij Red Bull te blijven wegens het verlopen van zijn prestatieclausule voor dit seizoen.
Steiner ziet Verstappen verstandig besluit maken
In gesprek met Web.de gaat Steiner in op de toekomst van Verstappen. "Max weet dat hij bij Red Bull de optie heeft om eind 2026 te vertrekken. Dat geeft hem de meeste flexibiliteit. Als Red Bull verrassend sterk blijkt, dan zit hij op de juiste plek. Zo niet, dan kan hij kijken wie vooraan rijdt en van team wisselen." Steiner denkt wel te weten wat Verstappen eind 2026 gaat doen. "Als Mercedes vanaf 2026 sterk is, gaat hij daar een meerjarig contract tekenen. Het zou veel riskanter zijn om nu te verkassen en een langlopende deal te tekenen."
Steiner ziet Red Bull niet snel terugkeren aan de top
Waarom denkt Steiner dat? Omdat er bij Red Bull, volgens hem, nog veel moet gebeuren en dit nog jaren gaat duren. "Het kan jaren duren. Op dit moment gaat het eerder de verkeerde kant dan de goede kant op bij Red Bull. Laurent Mekies staat voor een enorme klus. Goede mensen zijn vertrokken en uitgevlogen naar andere teams. Hij moet nu nieuwe toptalenten binnenhalen en dat is moeilijk. Bovendien bouwt Red Bull zelf een krachtbron met Ford. Dat is een enorm project. Het eerste jaar gaat zeker niet soepel verlopen. Ze zullen vooraan meedoen in 2026, maar niet helemaal vooraan. Er blijft een gat met de top."
Net binnen
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 34 minuten geleden
- 1
Na Mercedes blijkt ook Ferrari niet voor achtste titel Hamilton te kunnen zorgen
- 1 uur geleden
- 6
Viaplay krijgt ook buiten Nederland wind van voren: 'Wil hier geen cent meer voor betalen'
- 2 uur geleden
- 5
Albon over Zandvoort: 'Alsof je met de auto door een supermarkt rijdt' | GPFans News
- 3 uur geleden
'Red Bull overwoog Verstappen bij Racing Bulls, maar zag er hierom toch vanaf'
- 3 uur geleden
- 6
Alle regels die in F1 zijn aangepast of ingevoerd door acties van Hamilton
- Vandaag 09:06
- 1
Veel gelezen
Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
- 1 augustus
Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
- 27 juli
Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
- 28 juli
Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit
- 28 juli
Antonelli in zak en as: 'Ik vergroot de problemen door de manier waarop ik rij'
- 26 juli
'Verstappen blijft bij Red Bull, maar krijgt groen licht om in 2027 ergens anders te rijden'
- 25 juli