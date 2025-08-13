Volgens Guenther Steiner, voormalig teambaas van Haas, heeft Max Verstappen een goede keuze gemaakt door in 2026 bij Red Bull Racing te blijven, ondanks de geruchten over een overstap naar Mercedes. Toch denkt Steiner dat het hier na 2026 alsnog van gaat komen.

De regerend viervoudig wereldkampioen maakte volgens Steiner een strategische keuze, zeker gezien de nieuwe technische reglementen die in 2026 ingevoerd worden. Deze veranderingen, die zowel effect hebben op de motoren als de auto's, zorgen ervoor dat het voor alle teams onduidelijk is hoe de pikorde eruit gaat zien. Daarnaast had Verstappen ook, op oorlog voeren achter de schermen na, weinig keus meer dan om bij Red Bull te blijven wegens het verlopen van zijn prestatieclausule voor dit seizoen.

Steiner ziet Verstappen verstandig besluit maken

In gesprek met Web.de gaat Steiner in op de toekomst van Verstappen. "Max weet dat hij bij Red Bull de optie heeft om eind 2026 te vertrekken. Dat geeft hem de meeste flexibiliteit. Als Red Bull verrassend sterk blijkt, dan zit hij op de juiste plek. Zo niet, dan kan hij kijken wie vooraan rijdt en van team wisselen." Steiner denkt wel te weten wat Verstappen eind 2026 gaat doen. "Als Mercedes vanaf 2026 sterk is, gaat hij daar een meerjarig contract tekenen. Het zou veel riskanter zijn om nu te verkassen en een langlopende deal te tekenen."

Steiner ziet Red Bull niet snel terugkeren aan de top

Waarom denkt Steiner dat? Omdat er bij Red Bull, volgens hem, nog veel moet gebeuren en dit nog jaren gaat duren. "Het kan jaren duren. Op dit moment gaat het eerder de verkeerde kant dan de goede kant op bij Red Bull. Laurent Mekies staat voor een enorme klus. Goede mensen zijn vertrokken en uitgevlogen naar andere teams. Hij moet nu nieuwe toptalenten binnenhalen en dat is moeilijk. Bovendien bouwt Red Bull zelf een krachtbron met Ford. Dat is een enorm project. Het eerste jaar gaat zeker niet soepel verlopen. Ze zullen vooraan meedoen in 2026, maar niet helemaal vooraan. Er blijft een gat met de top."