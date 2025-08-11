Wolff mist rivaliteit met Horner: 'Gedroeg zich vaak als een lul, maar was wel een hoofdrolspeler'
Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt het ergens toch wel jammer dat zijn ‘aartsrivaal’ Christian Horner niet meer in de Formule 1-paddock rondloopt. De Oostenrijker stelt bij Channel 4 dat de voormalig teambaas van Red Bull weleens een ‘lul’ was, maar dat met diens vertrek ook één van de hoofdpersonen van de sport is verdwenen.
Red Bull greep daags na de Grand Prix van Groot-Brittannië in en maakte bekend dat Laurent Mekies het stokje overneemt bij Red Bull Racing. Daarmee kwam er een eind aan het dienstverband van de langstzittende teambaas uit de Formule 1, en juist Wolff neemt die positie momenteel in. Horner en Wolff hebben de afgelopen decennia veelvuldig met elkaar overhoop gelegen, al zorgde dat dan weer voor de nodige entertainment.
Één van de hoofdrolspelers uit F1 is weg
Hoewel Wolff en Horner het niet altijd met elkaar eens waren, moet de teambaas van Mercedes toegeven dat hij zijn voormalige rivaal toch wel mist: "Op een bepaalde manier wel, ja. We vochten al twaalf jaar met elkaar, hij en ik." Dat ze elkaar niet altijd even aardig vonden, is ook duidelijk: "Hij gedroeg zich vaak als een lul, en dat vertelde ik hem dan ook. Hij was een ontzettend polariserend en controversieel persoon, en één van de hoofdrolspelers binnen onze sport."
Wolff nu langstzittende teambaas uit F1
Nog los van zijn persoonlijkheid, zijn er weinigen die kunnen tippen aan de cv van de Engelsman: "De performance en het trackrecord spreken voor zich, zowel voor hem als voor het team. In dat opzicht voelt zijn afwezigheid wel alsof één van de oudere dinosaurussen gewoon uit onze sport is verdwenen. Zo blijven er gewoon niet veel teambazen over, dus dat voelt wel heel erg eenzaam."
