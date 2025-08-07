Mekies eerlijk namens Red Bull: 'Dat zij favoriet zijn voor 2026, is logisch'
Max Verstappen en Red Bull Racing zullen net zoals de fans vol spanning toeleven richting het seizoen 2026, het seizoen waarin ze voor het eerst hun eigen motor gaan gebruiken. Toch wijst teambaas Laurent Mekies al een andere favoriet aan voor komend seizoen.
Mekies, die te gast was bij de podcast The Inside Line, gaat in op 2026 en de nieuwe reglementen omtrent de motor en de auto zelf. Dat elk team vrij stil is over hoe ze ervoor staan richting 2026, is volgens hem niet zo gek. "Ik denk niet dat een fabrikant daadwerkelijk iets loslaat over hoe de situatie is met de motoren, dus het is een hele hoop glazenbol-werk." Toch is Mekies van mening dat het niet gek is dat mensen Mercedes aanwijzen als favoriet. "In alle eerlijkheid, we snappen wel waar het gevoel van Mercedes vandaan komt, zij domineerden namelijk bij de vorige grote wijziging. Het is dus helemaal niet gek dat het brede publiek denkt dat Mercedes het weer voor elkaar gaat krijgen. Dat is denk ik waar dat gevoel vandaan komt. Het is natuurlijk niet raar dat mensen dat dan denken."
Mekies erkent uitdaging van eigen motor met Ford
Er zijn ook twijfels over Red Bull en hun eigen nieuwe motor met Ford, iets wat ze voor het eerst gaan doen in F1. Mekies snapt de twijfel vanuit de buitenwereld. "Het is ook een flinke uitdaging om vanaf het begin een krachtbron samen te stellen, dat was een paar jaar geleden niet te bedenken. Dat is wel echt de Red Bull-manier, denk ik. Het is een gekke uitdaging, maar dat is precies wel iets wat bij Red Bull past, dus wij voelen ons daar enorm goed over."
Red Bull bewust van 'gekkenhuis' voor 2026
Mekies vervolgt: "We zijn ons ervan bewust dat het eigenlijk gekkenhuis is, maar dit is precies wat er bij onze mensen past. Niemand denkt dat we gelijk de beste van de pitstraat zijn, want het zou onredelijk zijn om dat te denken. Hoe onze mensen te werk gaan is wel ronduit indrukwekkend." De druk zal er voor 2026 vol op gaan liggen, aangezien het contract van Verstappen wederom een prestatieclausule heeft die volgens Sky Sports zelfs betrekking zou hebben op een plek bij de top twee in het kampioenschap bij de coureurs als de zomerstop volgend jaar begint. Als dat zo is, moet er dus meteen gepresteerd worden door Red Bull.
