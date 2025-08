Palmer wijst naar 'overduidelijke straf' voor Verstappen: 'Niet goed voor de sport'

Jolyon Palmer is toch wel verbaasd dat Max Verstappen de Hungaroring heeft verlaten zonder tijdstraf. De Engelsman stelt dat de Nederlander overduidelijk Lewis Hamilton van de baan duwde in Hongarije, maar dat Verstappen gespaard is gebleven omdat de zevenvoudig kampioen niet is komen opdagen bij de stewards.

In ronde 30 zag Verstappen zijn kans schoon om zijn wagen naast die van Hamilton te zetten. Het duo raakte elkaar niet, maar Hamilton leek te schrikken van de positie van Verstappen en week daarom uit. Het moment werd direct genoteerd door de wedstrijdleiding en uiteindelijk werd er besloten dat er geen straf zou volgen. Hamilton vond het overigens niet belangrijk genoeg om bij de stewards aanwezig te zijn, wat volgens Palmer ook veelzeggend was.

Artikel gaat verder onder video

Verbazing bij Palmer

Toch houdt Palmer er een heel andere mening op na. In zijn analyse bij F1 TV wijst hij op een overduidelijke straf voor Verstappen: "De stewards vonden het prima, maar het was wel erg ambitieus, want hij zat er bij lange na niet ver genoeg naast," aldus de voormalig Renault-coureur. "Ik ben dan ook verbaasd dat Verstappen hiermee is weggekomen. Voor mij leek het op een typische actie waarbij een coureur een ander buiten de baan dwingt. Als Hamilton op het circuit was gebleven, dan was hij over de kop gegaan of met flinke snelheid in de bandenstapels geëindigd." Dat gebeurde echter allemaal niet, maar Palmer stelt dat een straf de enige logische conclusie had moeten zijn.

'Niet goed voor de sport'

Dat Verstappen in zijn ogen een straf heeft ontlopen, ligt volgens Palmer aan de status van beide mannen. Het duo heeft in het verleden veelvuldig met elkaar geknokt op de baan en de stewards waren volgens Palmer bang om een straf uit te delen: "Ik vermoed dat de status van de coureurs heeft meegespeeld en dat de stewards daardoor bang waren om in te grijpen, zonder beide mannen te hebben gehoord," zo wijst hij naar de beslissing na de race. Desalniettemin had dit volgens hem direct moeten gebeuren, mét straf: "Ik denk niet dat het goed is voor de sport."

Gerelateerd