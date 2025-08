Viaplay-presentator Rob Kampheus stelt dat Red Bull-teambaas Laurent Mekies toch wel knarsetandend naar de uitslag van de race op de Hungaroring heeft gekeken. De Racing Bulls, met Liam Lawson en Isack Hadjar, zaten toch wel dicht in de buurt van het topteam.

Mekies is de opvolger van Christian Horner, die daags na de race in Silverstone aan de kant werd gezet door Red Bull Racing. Met Mekies aan het roer is er gekozen voor een technischere koers, zoals bijvoorbeeld Andrea Stella bij McLaren doet. Na twee races is het natuurlijk te vroeg om harde conclusies te trekken, maar Kampheus stelt in Faster Food dat de uitslag in Hongarije pijnlijk was voor de kersverse teambaas van Red Bull Racing.

Lawson eindigt voor Verstappen in Hongarije

Na afloop van de wedstrijd kwam Mekies op de boordradio van Verstappen. De teambaas bood zijn excuses aan met de woorden: "Sorry dat we je niet de auto hebben kunnen geven die jij verdient." Verstappen kwam uiteindelijk als negende over de streep in Hongarije, terwijl Lawson als achtste werd afgevlagd. "Hij eindigt nu achter zijn eigen team, waar hij vandaan komt. Veel pijnlijker kan je het niet hebben," aldus Kampheus.

"Sorry dat we niet de auto kunnen geven die jij verdient..." 😬#F1 #Formula1 pic.twitter.com/95ja073sP6 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) August 5, 2025

