Volgens tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso verdient rookie Gabriel Bortoleto veel meer lof dan hij nu krijgt. De jongeling van Kick Sauber wist in Hongarije als zesde over de streep te komen, en de Spanjaard stelt dat als Bortoleto een Engelsman was geweest, hij op de voorpagina's had gestaan.

Hoewel Bortoleto aan het begin van het seizoen nog even moest wennen, rijdt hij inmiddels teamgenoot Nico Hülkenberg in de kwalificaties om de oren. De regerend Formule 2-kampioen sloot aan bij Sauber, waarvan toch wel de verwachting was dat dit een tussenjaar zou worden. De Zwitserse renstal is echter met een aantal gerichte updates gekomen, en Bortoleto is de afgelopen vier races in de top tien gefinisht.

Beste rookie

Volgens Alonso kijken we met Bortoleto naar de beste rookie van zijn generatie. De Spanjaard legt na afloop van de race in Hongarije uit, onder meer tegenover DAZN: "Hij maakt weinig fouten en zet altijd druk. Hij is de beste rookie van deze generatie. Als hij Engels was geweest, of zoiets, en als hij als zesde eindigde in een Sauber, zou hij morgen in het nieuws zijn. Wat hij doet is uitzonderlijk."

