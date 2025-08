Lando Norris kende een fantastische Grand Prix van Hongarije. De Brit kwalificeerde zichzelf ietwat teleurstellend als derde op zaterdag, maar wist dit tijdens de hoofdrace volledig om te draaien. Na afloop was hij dan ook door het dolle heen en vloog hij vriendin Margarida Corceiro in de armen. Ook volgde er een zoen, die werd vastgelegd door de draaiende camera's.

Norris kwam bij de start van de race niet echt lekker weg en verloor een aantal posities, waardoor een potentiële zege nog verder uit het zicht raakte. Toch wist hij de race - met behulp van zijn team - volledig om te draaien. Norris ging voor een éénnstopper en wist daarmee een pitstop uit te sparen. Hierdoor kreeg hij wel teamgenoot Oscar Piastri in de slotfase in zijn nek, maar Norris wist de Australiër dapper van zich af te houden. Een knap staaltje werk en hierdoor kon Norris de zege grijpen op de Hungaroring. Een uiterst belangrijke overwinning, ook met het oog op het kampioenschap. Na afloop vierde Norris het feestje niet alleen; zijn vriendin Corceiro stond hem al op te wachten achter de hekken.

Draaiende camera's vangen moment tussen Norris en Corceiro

Corceiro is een Portugees televisie-actrice en model met ruim 2 miljoen volgers op Instagram - en is recentelijk vaker gespot tijdens Grand Prix-weekenden. In Hongarije was de blondine ook aanwezig en daar kon ze met eigen ogen zien hoe vriendlief Norris de zege wist te pakken. Ze stond hem na afloop dan ook op te wachten bij de hekken. Norris liep op de 22-jarige af en gaf haar een zoen. Het gebeurde voor het oog van de draaiende camera's, die hiermee hun focus verlegde van het interview met Piastri naar het intieme samenzijn tussen Norris en Corceiro.

Norris en Corceiro verbraken relatie vorig jaar rond Zandvoort

Norris lijkt sinds enkele maanden weer samen te zijn met Corceiro. Vorig jaar maakte Norris in Zandvoort bekend dat ze uit elkaar waren, maar dit seizoen werd Corceiro weer regelmatig gezien in het paddock. Rondom de Grand Prix van Monaco zou het tweetal weer bij elkaar zijn gekomen. Dat het nog steeds dik aan is, werd vandaag wel bewezen met de zoen en de brede glimlach van Corceiro in Hongarije. Bekijk de beelden hieronder.

