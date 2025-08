Hoewel een regenrace in 2025 niet per se goed nieuws is voor Max Verstappen, maakt het de omstandigheden wél gelijkwaardiger voor het veld. Vanochtend kwam het met bakken uit de hemel rondom de Hungaroring, maar kunnen we vanmiddag tijdens de race nog wat druppels verwachten?

Charles Leclerc gaat vanmiddag proberen zijn poleposition om te zetten in een zege. Daarvoor zal hij wel het McLaren-duo achter zich moeten zien te houden. De Hungaroring is nu eenmaal geen ideale plek om in te halen, dus zal de Monegask zijn SF-25 flink breed moeten maken. Voor Verstappen wordt het een inhaalrace, afhankelijk van hoe competitief de RB21 daadwerkelijk is. Het hele weekend had hij moeite om überhaupt in de top tien te komen, maar wellicht kunnen wat druppels de Nederlander alsnog een handje helpen.

Weerbericht Grand Prix van Hongarije

Vanochtend gold code geel in Mogyoród, het gebied rondom de Hungaroring. Weeronline meldt echter dat de onweersbuien wegtrekken en dat vanaf 12:00 uur de zon gaat doorbreken. Met een verwachte temperatuur van 24 graden Celsius bij de start van de race om 15:00 uur, lijkt het prima weer te worden en hoeven we geen regen meer te verwachten.

Het lijkt droog te gaan blijven tijdens GP van Hongarije🇭🇺 pic.twitter.com/SKoO75NY4g — GPFans NL (@GPFansNL) August 3, 2025

