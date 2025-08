Gabriel Bortoleto heeft op de Hungaroring voorlopig zijn beste kwalificatie gereden. De regerend Formule 2-kampioen wist zijn Kick Sauber op P7 te nestelen en staat daarmee pal voor de neus van Max Verstappen. Het duo kan het goed met elkaar vinden, maar Bortoleto houdt ook rekening met een ‘mooi gevecht’.

Hoewel Kick Sauber het jaar nog begon als hekkensluiter, lijkt er inmiddels iets meer gang te zitten in de Zwitserse bolide. Nico Hülkenberg wist in Silverstone dan eindelijk zijn langverwachte podiumplek te pakken, en Bortoleto heeft al tot tweemaal toe punten mee naar huis genomen. Op het circuit in Hongarije zijn er niet veel inhaalmogelijkheden, en de Braziliaan gaat wederom op jacht naar punten.

Artikel gaat verder onder video

Bortoleto en Verstappen delen vierde startrij

Daarvoor moet hij echter wel Verstappen achter zich houden. Na afloop van de kwalificatie is dat dan ook het eerste waar Bortoleto aan denkt, zo vertelt hij tegenover onder anderen Motorsport.com: "Het is altijd moeilijk om Max achter je te houden, maar als hij wil inhalen, wordt het zeker een mooi gevecht. Ik weet niet hoe de racepace van zijn auto is, maar die van ons zag er redelijk competitief uit. Ik kijk er in ieder geval naar uit om met hem te vechten, want hij is een goede vriend van me en ik leer de laatste tijd veel van hem. Wellicht kunnen we morgen een paar mooie inhaalacties laten zien."

Regenrace?

Daarnaast legt de 20-jarige coureur uit dat de wind een belangrijke rol speelde op de zaterdag: "Ik realiseerde me toen [eerste run Q3] dat de wind aan het draaien was, waardoor de balans in de auto compleet veranderde. Ik was vervolgens in dubio wat ik moest doen voor mijn tweede run, die ik op een nieuwe set banden zou doen. We hebben toen een keuze gemaakt qua afstelling waar ik erg trots op ben. De auto was erg goed op die laatste set." Of punten vanmiddag realistisch zijn, hangt ook af van het weer: "Als het regent, weet je het nooit in de Formule 1, maar ik denk dat we wel voor de punten kunnen meevechten."

Gerelateerd