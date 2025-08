Max Verstappen kwam tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije op zondag niet verder dan een teleurstellende achtste plaats. De Red Bull lijkt niet vooruit de branden en Verstappen zelf denkt te weten dat hij dit seizoen geen race meer zal winnen op deze manier.

In de kwalificatie op zaterdag ging het niet heel veel beter dan in de teleurstellend verlopen vrije trainingen eerder dit weekend. In tegenstelling tot Yuki Tsunoda - die in Q1 uitviel - wist Verstappen wél Q3 te bereiken. Daar kon hij echter geen vuist maken en de minste kwalificatie van het seizoen was een feit: P8. "Tja, ik kan er niks aan veranderen. Ik kan wel boos worden, maar daar gaat de auto niet sneller van. We wisten vooraf dat dit vermoedelijk niet ons beste weekend zou worden, maar dit was nog slechter dan verwacht. Ik heb dit weekend meer buiten de top-10 gestaan, dan erin. Zo gesteld is het nog positief dat ik Q3 haalde in de kwalificatie. Maar voor ons is dat natuurlijk niet goed genoeg", zo reageert hij tegenover De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

Grote problemen

Verstappen legt uit wat er mis ging: "Het loopt het hele weekend niet. Soms is de balans van de auto niet eens zo heel slecht, maar ik heb nul grip. Dan kan je geen bochten aanvallen, niet op het gas en ben je alleen maar aan het glijden. Dus ik verwacht ook niet ineens dat het in de race een stuk beter gaat. Het is een fundamenteel probleem. We hebben dit weekend heel veel dingen geprobeerd, maar niets werkte. Natuurlijk hebben we wel ideeën waar het vandaan komt of hoe we het misschien kunnen oplossen, maar dat kunnen we niet altijd uitspreken. We zullen alles moeten analyseren."

Geen races meer winnen

De Nederlander stelt dat het minder erg is, daar hij niet meedoet om de wereldtitel: "Uiteindelijk doet het niet heel veel pijn, want ik doe toch niet mee om de prijzen. Maar je probeert ieder weekend wel een hoogtepunt mee te pakken. Zoals vorige week op Spa met het winnen van de sprintrace. Hier loopt het totaal niet. Ik zit er de hele tijd een seconde achter en dan nu uiteindelijk maar 3,5 tiende. Dat is ook raar. Maar wat anderen doen boeit me niet zoveel. Ik heb mijn eigen problemen en dat is al erg genoeg.” Als het ten slotte nog gaat over de mogelijkheid om races te winnen dit jaar, is hij duidelijk: "Nee, zoals ik er nu naar kijk niet. Meer kan ik er niet van maken, dat lijkt me op dit moment duidelijk.”

