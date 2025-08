We zitten om 12:30 uur Nederlandse tijd klaar voor de derde en laatste vrije training op de Hungaroring. De F1 Grand Prix van Hongarije is de veertiende ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2025. De wedstrijd zal voor de veertigste maal gehouden worden in Mogyoród, een dorpje net buiten de hoofdstad Boedapest. Het is zo'n 29°C, maar wel bewolkt. De kans op regen tijdens deze sessie is klein, maar wordt gedurende de zaterdag steeds iets groter. Blijft McLaren bovenaan de tijdenlijst of kan Max Verstappen terugslaan? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

