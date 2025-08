De Formule 1-reglementen rondom de power unit gaan voor 2026 op de schop. De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) heeft de regels geactualiseerd en is met een nieuw onderdeel gekomen waar je, als je er als team of coureur te veel van gebruikt, een gridstraf voor kan krijgen.

Deelnemers in het wereldkampioenschap mogen niet zo veel motoren gebruiken als dat ze maar willen. Het is een manier die twee decennia geleden ontstond in de koningsklasse, om de kosten een beetje te drukken. Hoeveel power units je mag gebruiken per seizoen, is per motoronderdeel weer verschillend. Van de verbrandingsmotor (ICE), de MGU-H, de MGU-K en de turbo's mag je er ieder vier gebruiken. Van de batterij en de control electronics zijn het er ieder twee. Teams mogen per auto door acht uitlaatsystemen heen in een seizoen. Ga je over dit limiet, dan levert dat een gridstraf op.

Hulpcomponenten van de power unit

De relatief ingewikkelde MGU-H, die energie haalt uit de uitlaatgassen en het omzet in elektrisch vermogen wat via de batterij gebruikt kan worden, wordt voor 2026 geschrapt. Tegelijkertijd moet de verhouding tussen vermogen van de brandstofmotor en van de elektrische motor ongeveer 50/50 worden, terwijl het elektrisch vermogen nu nog maar ongeveer 15 procent is van het totale vermogen.

De MGU-H valt dus ook weg als onderdeel waar een gridstraf voor kan worden uitgedeeld, maar volgens een nieuwe regel van de FIA komt er ook een onderdeel bij: PU-ANC, de ancillary components of 'hulpcomponenten', van de power unit. Wat deze onderdelen precies inhouden, is niet specifiek vermeld, maar wellicht dat de FIA dit nader toe zal lichten naarmate we dichter bij volgend seizoen komen.

Wat we wel weten van de PU-ANC is dat er een limiet is van vijf van deze hulpcomponenten per seizoen. Ook in dit geval krijgt een deelnemer een gridstraf, als er dus zes PU-ANC's worden gebruikt. Het lijkt er momenteel echter op dat teams dus bepaalde onderdelen in de ICE of de elektrische motor kunnen vervangen zonder dat het als een complete motorwissel telt.

