Brian Van Hinthum

Maandag 17 april 2023 10:52

Max Verstappen is momenteel zeer dominant in de Formule 1 en veel fans linken zijn prestaties aan de ongenaakbare Red Bull waar hij mee mag rijden. Michael Bleekemolen denkt dat de kwaliteiten toch voornamelijk bij de coureur liggen en schetst zelfs een scenario waar Verstappen ook in een andere wagen kampioen zou worden.

Bleekemolen spreekt in gesprek met GPFans onder meer over het team van Ferrari en de huidige situatie. "Misschien zijn ze niet snel genoeg op een bepaald punt. Ik zit wel eens te kijken. Is het nou het chassis of de motor of een combinatie van die twee? Of zijn het de rijders? Vergis je niet. We roepen allemaal dat die Red Bull zo goed is, maar wie is er nou echt zo goed? Max Verstappen of Red Bull? Wat gebeurt er als Max in die Ferrari zit?", vraagt de Amsterdammer zich hardop af.

Wissel Leclerc en Verstappen?

De oud Formule 1-coureur slaat dan vervolgens zelf aan het denken. "Dan had hij misschien wel de sterren van de hemel gereden in de eerste races. Moeilijk om te zien. Daarom zijn de data zo belangrijk", claimt Bleekemolen. Hij krijgt vervolgens de vraag hoe een potentiële teamswitch tussen Charles Leclerc en Verstappen zou verlopen. "Ik denk heel verrassend. Ik denk dat Max toch meteen de boek naar zijn hand zet. Iedereen gaat in zo’n team dan toch weer wat anders nadenken. Ineens een nieuwe rijder."

Verstappen Ferrari-kampioen?

Daarin zou Verstappen verschil kunnen maken met de Monegask: "Meteen worden er allemaal initiatieven genomen die misschien bij Leclerc niet gedaan zijn. Het zou wel een hele mooie stunt zijn", lacht Bleekemolen. Ten slotte beantwoordt hij nog de vraag of hij Verstappen Ferrari voor het eerst sinds 2007 weer kampioen zou kunnen maken: "Ja, ik zou mijn geld er op zetten. Ik denk het wel. Wie is er nou goed, de auto of de coureur? Dat geldt in een hoop teams zo. Zet je Max in een McLaren, staat hij misschien midden in het veld of nog verder naar voren. Wie zal het zeggen?"

Het hele interview met Michael Bleekemolen kun je hieronder bekijken.