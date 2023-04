Remy Ramjiawan

Maandag 17 april 2023 11:24

Volgens Sky Sports-commentator David Croft heeft Oscar Piastri alles in huis om wereldkampioen te gaan worden. De Brit wijst naar de eerdere prestaties van de Australiër en hint bij SEN naar een kampioen in wording.

Piastri wist in zijn geboortestad zijn allereerste WK-punten bij elkaar te sprokkelen door als achtste over de streep te komen tijdens de Grand Prix van Australië. De voormalig Formule 3- en Formule 2-kampioen wist tijdens zijn debuutjaren in de opstapklassen te winnen en namen als Charles Leclerc en George Russell hebben dat kunstje ook vertoond in het verleden. Een elektrisch probleem tijdens de openingsrace in Bahrein zorgde voor zijn eerste uitvalbeurt en in Djedda ging het ook niet even vlekkeloos, maar in Melbourne sloeg de 22-jarige coureur terug.

Real deal

"Laten we dit in perspectief plaatsen. Oscar Piastri werd één maand geboren nadat Fernando Alonso zijn Formule 1-debuut maakte in dezelfde stad. Hij is the real deal. Ik vind Oscar Piastri echt heel leuk. Als mens vind ik hem fantastisch, hij is heel toegankelijk, heel spraakzaam - een heel gemakkelijke kerel", zo legt 'Crofty' uit voor de pers in Australië. Piastri werd vorig jaar als vervanger van Daniel Ricciardo binnengehaald bij McLaren en hoewel de werkwijze wellicht niet de schoonheidsprijs verdient, vindt de commentator dat McLaren er goed aan heeft gedaan door het talent binnenboord te halen. "Als coureur is hij is absoluut the real deal. Net als Charles Leclerc en George Russell won hij de twee belangrijkste opstapklassen, Formule 3 en Formule 2, in zijn eerste jaar", zo benadrukt hij zijn punt.

Oscar Piastri

McLaren kwakkelt

Met Lando Norris in de andere MCL60 beschikt McLaren over een veelbelovend duo, nu moet het materiaal nog meekomen. "Zijn debuut duurde slechts dertien ronden omdat de auto het begaf, maar ik denk dat we in Djedda een echt gevecht en een echte spirit van Piastri hebben gezien. Hij voerde een geweldige strijd met zijn teamgenoot Lando Norris en met Logan Sargeant, een andere rookie", zo prijst hij de Australiër. "Hij zal alleen maar beter worden. Hij heeft echt indruk gemaakt op het McLaren-team door de manier waarop hij zich heeft gemanifesteerd."

Hoewel er over het talent van Piastri misschien weinig wordt getwijfeld, valt of staat succes met het hebben van het juiste materiaal, maar voorlopig is Croft helemaal overtuigd. "In de komende jaren zullen we een aantal mooie prestaties van deze man zien. Om eerlijk te zijn, lijkt hij een kampioen in wording en dat is hij al een tijdje", aldus de Britse commentator.