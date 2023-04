Remy Ramjiawan

Maandag 17 april 2023 09:23 - Laatste update: 09:43

Daar waar veel teambazen tijdens de start van een Grand Prix ervoor kiezen om dit te volgen vanaf de pitmuur houdt Christian Horner er een ander ritueel op na. De teambaas van Red Bull Racing bekijkt het doven van de startlichten namelijk altijd samen met zijn monteurs in de pitbox en hoewel het vroeger een verplichting was, gaat de teambaas er gewoon mee door en wijst hij ook naar een klein beetje bijgeloof.

Red Bull Racing blikt in een video terug op hoe Grand Prix van Australië is verlopen voor teambaas Horner. Daarin legt de Brit uit hoe hij te werk gaat en wat zijn bezigheden zijn tijdens het raceweekend, maar ook daar buiten. Inmiddels heeft de langstzittende teambaas uit de Formule 1-paddock al zo'n 95 zeges weten te pakken en niets menselijks is hem dan ook vreemd.

Er is altijd een portie bijgeloof

De start van een race wordt vaak toch wel beschouwd als één van de spannendste momenten van een Grand Prix-weekend en Horner staat dan het liefst in de garage, tussen zijn monteurs. "Ik heb eigenlijk altijd in de garage gestaan tijdens de start van een Grand Prix. Het was vroeger zelfs reglementair vastgelegd dat je in de garage moest staan. Toen werd de regel ineens veranderd, maar wij hebben 95 races gewonnen terwijl ik dat deed. Dus waarom zou ik een gewoonte dan nu ineens veranderen? Ja, ik denk dat er zeker een aantal bijgeloven er insluipen in de voorbereiding op de race. Maar daardoor kom je wel een juiste mindset", aldus Horner.

Raceweekend

Hoewel er voor de fans alleen op vrijdag, zaterdag en zondag actie verwacht kan worden, legt Horner uit dat hij in de aanloop naar een raceweekend al een stuk eerder bezig is. "Het hele raceweekend lang is er non-stop actie. Dat begint al op de maandag en loopt door tot vrijdagavond. Dan heb ik uiteindelijk op zaterdag vaak iets meer tijd, behalve als er sponsorverplichtingen zijn en op raceday moet je natuurlijk wel door alle briefings heen gaan", sluit de Red Bull-teambaas af.