McLaren CEO-Zak Brown verwacht dat er zo'n drie a vier teams de komende jaren gaan vragen om een startbewijs in de Formule 1. De bekendste partij die zich openlijk heeft geuit over een deelname in de koningsklasse is toch wel het team van Michael Andretti en als het aan Brown lag, dan opent de sport de armen voor elk team dat mee wil gaan doen.

De populariteit van de Formule 1 zit de laatste jaren in de lift, mede dankzij docuserie Drive to Survive. Niet alleen staan diverse landen te springen om een Grand Prix te mogen organiseren, ook steeds vaker zijn er team geïnteresseerd om mee te doen aan de koningsklasse van de autosport. Daar waar enkele teams huiverig zijn om de prijzenpot te moeten delen met nieuwe toetreders, is de CEO van McLaren juist erg positief over de komst van nieuwe renstallen, zolang er wordt voldaan aan de juiste voorwaarden.

Update komst nieuwe teams

De 51-jarige Brown was afgelopen weekend aanwezig in Long Beach voor zijn eerste aanwezigheid dit seizoen bij een Indycar-race. Daar vertelde hij dat er in de Formule 1-paddock flink wordt gespeculeerd over de komst van nieuwe teams en erkende hij dat er toch wel een aantal onhaalbare opties tussen zitten. Tegenover de The Associated Press zei hij vervolgens dat hij een volledige update over de mogelijke komst van nieuwe teams op dinsdag 26 april verwacht, dat is namelijk wanneer de volgende vergadering van de F1-commission staat ingepland.

Ben waarschijnlijk in de minderheid

"Wat aan het licht is gekomen, is dat drie of vier teams gaan inschrijven. Ik zou graag zien dat de grid wordt uitgebreid met de juiste voorwaarden. We weten dat ik een supporter ben van Michael en Cadillac en ik denk dat ze gezond zouden zijn voor de sport", zo vertelt Brown. Niet elk team zit te wachten op een uitbreiding van de grid en dat realiseert Brown zich dan ook ter degen: "Ik ben waarschijnlijk in de minderheid door dat te denken."

Michael Andretti, Mario Andretti & Zak Brown

Teams hebben geen stemrecht

Hoewel de verschillende teambazen zich de afgelopen tijd hebben uitgelaten over de komst van eventuele nieuwe teams, vindt Brown dat er wel duidelijk moet zijn over wie er aan de touwtjes trekt. "De teams hebben geen stem. Ik denk niet dat iedereen het bestuur van de Formule 1 volledig begrijpt. Uiteindelijk hebben de teams geen stemrecht over deze specifieke kwestie", aldus Brown.