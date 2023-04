Veekay sluit "moeilijk" weekend in Long Beach af met uitvalbeurt

Remy Ramjiawan

Maandag 17 april 2023 10:23

Voor Rinus VeeKay is de Grand Prix van Long Beach er eentje om snel te vergeten. De Nederlander kwam tijdens de kwalificatie niet verder dan P19 en zag tijdens de race zijn bolide de geest geven, vanwege een haperende brandstofinjectiesysteem, op een circuit waar het team van Ed Carpenter het doorgaans erg lastig heeft.

Van tevoren werd al ingecalculeerd dat het derde raceweekend van de IndyCar-kalender niet de race voor het team van Van Kalmthout zou gaan worden. Het team heeft namelijk in de voorbije jaren al erg lastig gehad in Long Beach en wist vijf jaar geleden het beste resultaat binnen te halen door in de top tien te finishen. De editie van 2023 werd uiteindelijk gewonnen door Klye Kirkwood, die daarmee zijn eerste zege uit de IndyCar-serie te pakken heeft. Het podium werd gedeeld met twee oude bekende, want Romain Grosjean mocht plaatsnemen op P2 en Marcus Ericsson ging met het brons naar huis.

'Autosport blijft mechanische sport'

Van Kalmthout is realistisch na de race in Long Beach: "Tot het euvel met de brandstofinjectie was het een prima race. Ik kon me goed meten met de jongens in het middenveld en voelde me comfortabel. De uitvalbeurt is teleurstellend, mede omdat dit een probleem is waar het team helemaal niets aan kan veranderen." Het is volgens hem dan ook gewoon een vervelende loop van omstandigheden geweest. "Autosport is een mechanische sport en soms zijn er van die vervelende momenten dat er iets kapot kan gaan. Sommigen hebben het tijdens de training, we hebben de pech dat het tijdens de race is gebeurd."

Hoewel de race in Long Beach het team Ed Carpenter Racing vaak niet gunstig gezind is, had een goed resultaat er volgens de 22-jarige Hoofddorper er wel ingezeten. "We kwamen vanuit het achterveld naar voren en hadden het in principe nog vrij positief kunnen besluiten, hier in Long Beach. Onder de streep hebben de vier teams die het hardst gingen, de eerste tien plaatsen opgeëist." Kortom: "Balen en het is een moeilijk weekend geweest."

Not sure what to say… Fuel pressure issues ended the day early. Tough weekend as a whole but I believe @ECRIndy will bounce back💪🏼 pic.twitter.com/xM1yqsAykP — Rinus VeeKay (@rinusveekay) April 16, 2023

Testen voor Indy 500

VeeKay vertrekt met een nulresultaat richting de volgende race in Barber en daar liggen volgens hem dan ook enorme kansen. "Dat is een baan waarop we vorig jaar heel hard gingen: ik pakte er de polepositie en reed naar het podium. Hopelijk kunnen we bij de volgende wedstrijd weer echte snelheid laten zien. We hebben sowieso geen tijd om bij de pakken neer te zitten, want we gaan deze week testen voor de Indianapolis 500. Ik heb er zin", aldus VeeKay.