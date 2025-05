De grid voor de 109e editie van de Indianapolis 500, de belangrijkste race in de IndyCar Series, is bepaald. Robert Shwartzman zette Speedway, Indiana op zijn kop door de pole position te pakken. In het achterveld wist Rinus VeeKay genoeg te doen om zich te kwalificeren, maar het ging ten koste van zijn Dale Coyne Racing-teamgenoot Jacob Abel, met wie hij tevens goed bevriend is.

De kwalificatie voor de Indianapolis 500 werd afgelopen weekend over twee dagen verreden. Alle 34 auto's kwamen op zaterdag in actie. De beste twaalf daarvan hadden een eigen sessie op de zondag waarvan er weer zes doorgingen om voor de pole position te vechten. De langzaamste vier zouden strijden om de plekken op de laatste startrij en één daarvan zou niet aan de race deel mogen nemen. Marco Andretti en Marcus Armstrong waren veel sneller dan VeeKay en Abel, en dus moesten de laatstgenoemden het uit gaan vechten om P33 op de grid. De Nederlander was uiteindelijk gemiddeld 0,519 mijl per uur (0,835 km/h) rapper dan Abel.

Eerste rookie op pole sinds Teo Fabi in 1983

In de zogeheten Fast Six-sessie verdiende Shwartzman de pole met een gemiddelde snelheid van 232,790 mijl per uur (374,639 km/h) over vier ronden. De Prema Racing-coureur versloeg onder andere Takuma Sato en Pato O'Ward, en werd pas de derde rookie ooit om op tijd een Indy 500-pole te pakken. "Ik kan het niet geloven", vertelde de man uit Tel Aviv tegenover FOX direct na de kwalificatie. "Ik weet niet eens wat ik moet zeggen. De auto voelde geweldig aan. Dit wordt pas mijn eerste race op een oval. Ik had nooit kunnen bedenken dat ik mezelf op deze positie zou kunnen brengen." Het wordt niet alleen de eerste ovalrace voor Shwartzman, maar ook voor Prema. Shwartzman was een juniorrijder van Ferrari en reed meerdere F1-vrije trainingen voor de Scuderia evenals voor Kick Sauber.

ABSOLUTE SCENES IN SPEEDWAY! pic.twitter.com/vLvR3GJD3s — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 18, 2025

Rinus is opgelucht, maar niet blij

VeeKay mag meedoen aan de Indy 500, maar dat zijn teamgenoot daardoor 'gebumpt' werd en naar huis moet, maakt het wel lastig. "Ik ben opgelucht, maar blij ben ik niet. We waren gewoon zo langzaam, Jacob en ik allebei. Helaas ging het om ons tweeën en één van ons moest geëlimineerd worden. Jacob is niet alleen mijn teamgenoot, maar ook een zeer goede vriend. Ik leef met hem mee. Dit zou zijn eerste [Indy 500] worden, dit wordt mijn zesde. Natuurlijk voelt het goed om me gekwalificeerd te hebben, maar dit is wel de definitie van bitterzoet."

De Indianapolis 500 wordt aankomende zondag 25 mei verreden om 18:45 uur Nederlandse tijd.

