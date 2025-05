Red Bull Racing won afgelopen weekend met Max Verstappen de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola door op pure snelheid en bandendegradatie Lando Norris en Oscar Piastri te verslaan. Er was nog meer goed nieuws voor de Nederlander en zijn team.

Na de updates leek Verstappen in zijn RB21 meer aan de banden te hebben dan in voorgaande raceweekenden. De Nederlander was zowel na zijn inhaalacties in de eerste bocht als na de hervatting na de safety car de snelste coureur en reed weg bij Piastri. Dit bleek ook als we kijken naar de race pace, want Verstappen was gemiddeld per rondje 0.18 seconden sneller dan Lando Norris en 0.24 seconden sneller dan Piastri. Charles Leclerc, George Russell en Lewis Hamilton waren zelf 0.58 seconden of zelfs meer per rondje langzamer gemiddeld dan Verstappen en waren totaal geen concurrent.

Rest van de grid in Imola

Achter de topcoureurs bleken de coureurs van Williams het snelst te zijn, met Alexander Albon die net wat sneller was dan Carlos Sainz. Achter hun waren het Isack Hadjar, Pierre Gasly, Oliver Bearman, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto en Fernando Alonso die volgden. Yuki Tsunoda, teamgenoot van Verstappen, komt dan pas aan de beurt en kwam niet in de buurt van het tempo van de rest. Hij was 1.60 seconden gemiddeld per rondjes langzamer dan Verstappen in Imola. Er waren maar drie coureurs langzamer dan Tsunoda: Lance Stroll, Nico Hulkenberg en Franco Colapinto.

RACE PACE



Main strategy: 1 set of mediums, 2 of hards



Gap (s/lap):

1)🔵RBR (VER)

2)🟠McL (NOR) +0.18

3)🔴Ferrari (LEC) +0.58

4)🟢Merc (RUS) +0.87

5)🔵Williams (ALB) +0.95

6)🟡RBs (HAD) +1.25

7)🟣Alpine (GAS) +1.29

8)⚪️Haas (BEA) 1.32

9)🟢Aston (ALO) +1.57#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/cOshltWeHg — Formula Data Analysis (@FDataAnalysis) May 18, 2025

