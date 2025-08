Lewis Hamilton heeft in Hongarije zijn volledige steun uitgesproken voor Fred Vasseur, die als teambaas bij Ferrari blijft na het verlengen van zijn contract. De zevenvoudig wereldkampioen is blij dat de man die hem naar het Italiaanse team haalde, langer actief blijft als zijn chef.

De Britse rijder, die dus door Vasseur naar Ferrari werd gehaald, liet weten dat zijn positieve opmerkingen duidelijk waren: "Je hebt mijn positieve opmerkingen over Fred gehoord, dus er is niets anders toe te voegen. Ik heb het gisteren pas gehoord. Het is de juiste keuze, Fred heeft me hierheen gehaald en ik wil doorgaan", zo citeert PlanetF1. Deze verklaring volgt op een periode vol speculatie rond Vasseur, die te midden van een uitdagend seizoen onder druk kwam te staan.

Artikel gaat verder onder video

Wolff en Vasseur

In dezelfde periode werd Vasseur genoemd als mogelijke kandidaat voor een rol bij Mercedes, zoals Toto Wolff aangaf. Hamilton reageerde er luchtig op door te stellen: "Nee, compleet anders, compleet anders! Maar qua karakter zijn ze allebei enorme racers, dus dat hebben ze gemeen." Hiermee onderstreept hij de unieke kwaliteiten van Vasseur.

Vertrouwen in Vasseur

Terwijl de Britse coureur werkt aan het versterken van de teamstructuur bij Ferrari, heeft hij onmiskenbaar vertrouwen in Vasseur. "Ik denk dat Fred in dat opzicht heel erg vergelijkbaar is. Ik probeer nog steeds te leren hoe Fred graag werkt. Maar ik heb absoluut vertrouwen in Fred, zoals ik altijd heb gezegd," aldus Hamilton. De contractverlenging wordt gezien als een belangrijke stap richting meer stabiliteit binnen het team.