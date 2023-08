Jan Bolscher

Maandag 21 augustus 2023 14:44

Toto Wolff heeft zijn plaatsvervanger bekendgemaakt, mocht de Mercedes-teambaas tijdens een van de Formule 1-weekenden verstek laten gaan. Jerome d'Ambrosio, driver development direct bij de renstal, zal in dat geval de honneurs waarnemen.

D'Ambrosio kwam in 2011 in de Formule 1 uit namens Virging Racing en was voorheen teambaas bij het Formule E-team van Venturi. In maart 2023 sloot de Belg zich aan bij het Formule 1-team van Mercedes, waar hij onder andere een deel van het takenpakket van de naar Williams vertrokken James Vowles op zich nam. Sindsdien heeft hij indruk op Wolff weten te maken. D'Ambrosio is regelmatig aan de zijde van de Oostenrijker te zien en dat is niet alleen voor de vorm, zo blijkt nu.

Plaatsvervangend teambaas

Tegenover Auto Hebdo laat Wolff weten dat d'Ambrosio als zijn plaatsvervanger zal fungeren, mocht hij zelf niet aanwezig kunnen zijn tijdens een raceweekend: "Dat is in de afgelopen elf jaar slechts drie keer voorgekomen, maar het is een situatie waarop we moeten anticiperen. Jerome moet krediet opbouwen binnen het team en in de paddock, hij heeft de tijd, maar als ik hier niet kan zijn zal hij mijn plaats innemen." Met zijn elfjarig dienstverband in de Formule 1 is Wolff momenteel de langstzittende teambaas in de koningsklasse. Er is dan ook geen enkele aanwijzing dat hij op korte termijn van plan is te vertrekken.

Een goede score

Wolff vervolgt: "Jerome heeft heel goed werk geleverd bij Venturi afgelopen jaar. Een kleine structuur die niets met die van ons te maken heeft, maar nog steeds 2.500 mensen heeft. Hij is erg betrokken en zeker de helft van zijn interventies tijdens races zijn verstandige bijdragen. Dat is een hele goede score. James Allison vertelde mij vaak dat ik de helft van de tijd verstandige dingen zeg, en de helft van de tijd onzin praat. Op een serieuze noot: je moet hem tijd geven, maar ik heb de indruk dat hij het juiste profiel heeft om deze rol te bekleden."