Hoewel de Grand Prix van België bij veel fans hoog op de ranglijst van mooiste races staat, werd de editie van 2025 - niet voor het eerst de afgelopen jaren - een grote farce. Max Verstappen was na afloop kritisch, maar Pierre Gasly laat nu een hele andere kant van het verhaal horen.

De weergoden die moesten zorgen voor een chaotische en spectaculaire race op Spa waren goedgezind. Vlak voor aanvang van de race op zondag ging er een goeie bak water of het circuit. Alle trouwe fans die aanwezig waren, werden richting de start van 15:00 uur flink nat gerend, maar dat zou het allemaal waard zijn met het spektakel dat hen te wachten stond. Stipt om drie uur gingen de lichten uit voor de formatieronde, maar het feest was van korte duur. De spray was te veel en de baan was te nat, althans zo besliste de wedstrijdleiding. De rode vlag ging uit, de start werd uitgesteld en het duurde bijna anderhalf uur voordat we uiteindelijk tóch van start konden, ondanks het feit dat het al meermaals droog was geweest en er zelfs al lange tijd een zonnetje doorgebroken was in Spa.

Artikel gaat verder onder video

Uitspraken Verstappen

De frustraties bij onder meer Max Verstappen over de lang uitgestelde start na afloop waren hoog: "Om 15:00 uur, gelijk vanaf het begin. Het regende niet eens. Natuurlijk, tussen bocht 1 en 5 lag wel wat water, maar als je twee ronden achter de safety car had gedaan, was dat ook al grotendeels opgelost. De rest van de baan was sowieso al ready to go. Het is een beetje zonde. Ik wist dat ze iets voorzichtiger zouden zijn na Silverstone, maar dit sloeg nergens op. Dan kun je beter gelijk zeggen: 'Oke, we wachten totdat het compleet droog is en dan beginnen we op slicks'. Want dit is niet wat een regenrace inhoudt voor mij. Het is een beetje zonde voor iedereen, want zo krijg je niet meer die klassieke regenraces te zien. Tussen bocht 1 en 5 was het zicht slecht, maar rijd een paar ronden en dan is het veel beter. En als je niks kunt zien, kun je altijd van je gas gaan. Dan komt er vanzelf een moment dat je wel weer zicht hebt."

Gasly brengt nuance

In Hongarije wordt er op de persconferentie van donderdag nog even nagepraat over Spa en Gasly kan zich totaal niet vinden in de visie van Verstappen, hij sluit zich aan bij de FIA. "Het is veel gemakkelijker om uit te leggen waarom je behouden hebt beslist in plaats van dat je coureurs in gevaarlijke situaties hebt gebracht. In Silverstone zagen we een coureur een andere auto raken omdat hij niet zag waar hij heen ging. Dat heeft voor mij niks met racen te maken. We willen inhaalacties zien. We willen vaardigheden op de natte baan zien, niet een race die beslist wordt omdat je kan zien wat er twee meter voor je auto gebeurt. Ze hadden voorafgaand aan het weekend al gezegd dat ze door de historie van het circuit en door wat er op Silverstone gebeurde misschien wat conservatiever zouden zijn. Was het aan de conservatieve kant? Ja. Moeten we klagen dat ze conservatief waren? Ik denk het niet", zo spreekt de Fransman duidelijk.

Verbeteren in de toekomst

Hij vervolgt: "Kunnen we met hen samenwerken om hen te helpen een iets preciezer oordeel te vellen en de show en het rijden op de baan onder deze omstandigheden te verbeteren? Zeker weten. Ik weet zeker dat we er tijdens de rijdersbriefing over gaan praten en dat ze het de volgende race nog beter zullen doen en dat we de juiste aanpassing zullen vinden. Ik denk niet dat het eerlijk is om te zeggen dat ze het slecht hebben gedaan. Het is verklaarbaar. Ze kozen deze keer voor de veilige kant. Daar gaan we aan werken. Wij coureurs willen op een natte baan rijden. We vinden het prima. Het is altijd spannend, maar je wilt niet in een situatie terechtkomen waarin je het niet ziet en je crasht midden op Kemmel Straight en weer een incident hebt dat je aan een nieuwe familie moet uitleggen. Het is een dunne lijn en we zullen er met de FIA aan werken en ik weet zeker dat het na verloop van tijd beter zal worden.

Gerelateerd