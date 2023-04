Russell lovend over 'ongelofelijke' Wolff: "Bevoorrecht om met zo'n geweldige man te werken"

Kimberley Hoefnagel

Maandag 17 april 2023 08:04

Wolff voegde zich in 2013 bij het Formule 1-team van Mercedes als de executive director. Sindsdien heeft hij een uiterst belangrijke rol gespeeld in de successen van de Duitse renstal. De Oostenrijker staat in de Formule 1 voornamelijk bekend als de teambaas die regelmatig met zijn koptelefoon smijt. Toch heeft Russell, die momenteel bezig is aan zijn tweede seizoen bij het team van Mercedes, alleen maar lof over voor hem.

Geweldige man

"Hij is een belangrijk onderdeel van mijn carrière geweest", zo vertelt Russell openhartig over Wolff. "[Hij is] zeer intelligent, een charismatische man. Hij heeft een grote rol gespeeld in het succes van het team en zal een groot deel uitmaken van de terugkeer van Mercedes na wat een moeilijk seizoen is geweest."

"[Hij is] een enorme motivator, een ongelofelijke leider", vervolgt Russell. "Hij geeft iedereen zijn tijd. Het maakt niet uit of ze hoofd aerodynamica zijn of op de werkvloer werken, hij respecteert iedereen. Ik denk dat hij daarom nog steeds zo'n team om zich heen heeft en zoveel vertrouwen krijgt. Ik voel me bevoorrecht om met zo'n geweldige man te werken."