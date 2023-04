Kimberley Hoefnagel

Christian Horner heeft onthuld dat Daniel Ricciardo later dit seizoen een aantal tests verrijden namens Red Bull Racing. De teambaas is ontzettend blij met de aanwezigheid van de Australiër, die volgens hem voor een hoop positiviteit zorgt.

Toen bekend werd dat Ricciardo het team van McLaren aan het einde van 2022 zou gaan verlaten, hoefde Red Bull Racing niet lang na te denken. De Oostenrijkse renstal besloot haar voormalige rijder terug te halen naar Milton Keynes, ditmaal in de rol als derde coureur. "Voor ons is het gewoon positief om hem in het team te hebben, hij levert een bijdrage aan het team, de coureurs en de engineers", vertelde de teambaas rondom het raceweekend in Australië. "Hopelijk zal hij zijn liefde voor de sport opnieuw ontdekken. Hij zal later in het jaar wat tests voor ons afwerken en dan zullen we zien hoe dat gaat. Maar ik denk dat het een andere soort ervaring is."

Ricciardo was tijdens de Grand Prix van Australië in Melbourne voor het eerst dit seizoen op locatie aanwezig, en zijn aanwezigheid heeft volgens teambaas Horner een positieve invloed. "Het moet heel zwaar voor hem zijn om dit weekend geen coureur te zijn, maar hij heeft zichzelf erop gestort en zijn nieuwe rol omarmd", verklaarde Horner. "Hij stort zichzelf er echt volledig op. Hij is bij alle briefings aanwezig, werkt hard op de simulator in het Verenigd Koninkrijk, biedt raceondersteuning en doet daarop ook wat ontwikkelingswerk."

Populairste coureur

"Daniel is gewoon een positieve energie om in de buurt te hebben. Het is geweldig om te zien dat hij zijn mojo terugkrijgt, om die grote glimlach op zijn gezicht te zien. De hele ruimte licht op als hij binnenkomt." Ricciardo werd in zijn thuisland met open armen ontvangen door het publiek. "Zijn populariteit in de Formule 1 - ondanks dat hij niet rijdt, is hij waarschijnlijk nog steeds de meest populaire coureur hier."