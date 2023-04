Jan Bolscher

Guenther Steiner vertelt dat hij Daniel Ricciardo als eventuele mogelijkheid beschouwt voor het seizoen van 2024, maar volgens de Haas-teambaas is het op dit punt in het seizoen nog te vroeg om dergelijke gesprekken te voeren.

Ricciardo verloor afgelopen seizoen zijn stoeltje bij McLaren aan Oscar Piastri, nadat de 33-jarige coureur twee moeizame jaren kende in Brits dienstverband. Een vertrek uit de sport leek onvermijdelijk, maar Red Bull Racing wierp haar voormalig pupil een reddingsboei toe in de vorm van de rol als derde coureur. De Australiër maakte tijdens het raceweekend in Melbourne, normaliter zijn thuisrace, zodoende zijn eerste opwachting in de paddock dit jaar. Dat leidde - zoals dat gaat in de Formule 1 - uiteraard tot speculatie over eventuele zitjes voor Ricciardo in 2024.

Gelinkt aan Haas

Zo kreeg ook Steiner voorafgaand aan de race de vraag of hij Ricciardo als een optie beschouwt voor volgend seizoen. De man uit Perth werd eind vorig jaar al aan Haas gelinkt als vervanger van Mick Schumacher, al weten we inmiddels dankzij de Netflix-serie Drive to Survive dat het prijskaartje van Ricciardo roet in het eten gooide: "Hij wil f*cking tien miljoen, minimaal!" zo werd Steiner vastgelegd. Uiteindelijk werd besloten om Nico Hülkenberg na een sabbatical van drie jaar terug te halen. Daarmee lijkt Haas momenteel over twee stabiele en ervaren coureurs te beschikken, al is de afgelopen jaren gebleken dat de Amerikaanse renstal geen moeite heeft met het doorwisselen van coureurs.

Deur op een kier

Uit de opmerkingen van Steiner blijkt dan ook dat hij Ricciardo niet uitsluit: "Het is nog een beetje vroeg om het nu al over een coureurswissel voor volgend jaar te hebben", klonk het. "Laten we eerst eens kijken hoe we het met deze twee coureurs doen en natuurlijk ga ik op een gegeven moment wellicht met hem in gesprek, maar ik kan niets beloven als allebei onze jongens het goed doen. Maar zeker, iedereen zal met Daniel willen praten nadat hij een jaar vrij heeft gehad. Misschien weet hij weer wat hij wil en is hij voor iedereen in de Formule 1 interessant. Maar op dit moment heb ik een nieuwe coureur die nog maar twee races heeft verreden, dus ik moet hem eerst een beetje de kans geven", doelt Steiner op Hulkenberg.