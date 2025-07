Oscar Piastri was afgelopen weekend de winnaar van de F1 Grand Prix van België in Spa-Francorchamps, maar bleek niet de snelste coureur te zijn van die race. Ondertussen werd het nieuws voor Max Verstappen en Red Bull Racing er niet beter op, iets wat nog eens werd bevestigd door de race van zijn teamgenoot.

Wie naar de race pace kijkt van afgelopen zondag, ziet dat Lando Norris de snelste was tijdens de dertiende race van het seizoen. Het verschil werd gemaakt doordat hij op de harde band reed en de rest op mediums. Piastri bleek hierdoor 0.33 seconden gemiddeld per rondje langzamer. Charles Leclerc had zelfs gemiddeld meer snelheid dan Verstappen had in Spa. Daarna ontstaat er een groot gat, net zoals in de race, naar George Russell en Lewis Hamilton, waar Alexander Albon zich heel knap tussen heeft weten te rijden. Ondanks dat Red Bull door het vervallen van de prestatieclausule nu zeker weet dat Verstappen in 2026 blijft, brengen de cijfers van afgelopen weekend minder nieuws met zich mee. Zeker als we de teamgenoot van Verstappen erbij pakken.

De rest van de grid in Spa

Kijken we namelijk naar de rest van de grid, dan was Nico Hülkenberg (vooral vanwege zijn extra pitstop) het snelst qua race pace. Liam Lawson zat in de buurt van de Duitser, met verder Gabriel Bortoleto, Carlos Sainz, Andrea Kimi Antonelli, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Lance Stroll, Franco Colapinto, Pierre Gasly en Isack Hadjar als volgorde qua race pace. Alpine en Aston Martin hadden het dus vooral lastig op zondag, terwijl Tsunoda zich totaal niet in de top tien qua race pace kon nestelen.

RACE PACE (on slicks)



1)🟧NOR (Quickest on average, also thanks to Hards)

2)🟧PIA +0.33s/lap

3)🟥LEC +0.45s/lap

4)🟦VER +0.47s/lap

5)🟩RUS +0.88s/lap



TOP SPEEDS (Bottom part of image)

ANT reached 356km/h! #LewisHamilton, however, reached 358km/h in the Sprint



VER's high-load… pic.twitter.com/8Rp5otOshX — Formula Data Analysis (@FDataAnalysis) July 27, 2025

