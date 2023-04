Vincent Bruins

Zondag 16 april 2023 13:26 - Laatste update: 13:37

De Mercedes-AMG ONE heeft het ronderecord voor productieauto's op Autodromo Nazionale Monza verpletterd. Deze hypercar heeft exact dezelfde motor die je ook vindt in de Formule 1-bolides van de Duitse renstal.

Het oude record was in handen van de Porsche 911 GT3 RS met een rondetijd van 1:55.30. Met een nieuw record van 1:43.902 is de Mercedes-AMG ONE dus meer dan elf seconden sneller.

Maro Engel

De Mercedes-AMG ONE werd bestuurd door Maro Engel. De 37-jarige inwoner van Monaco rijdt al sinds 2008 met niets anders dan Mercedes-materiaal. Hij maakte dat jaar de overstap van de single seaters in het Britse Formule 3-kampioenschap naar de DTM. Vanaf 2012 begon hij zijn carrière uit te breiden met races in de GT3 en zelfs in de Supercars in Australië. De Duitser heeft al driemaal de prestigieuze GT-race in Macau op zijn naam geschreven evenals de 24 Uur van de Nürburgring in 2016. In 2018 werd hij kampioen in de GT World Challenge Europe Endurance Cup, voordat hij tweemaal de 24 Uur van Daytona won in de GT-klasse. In zijn al drukke schema helpt Engel ook mee met de ontwikkeling van de Mercedes-AMG ONE. Naast het record op Monza was het ook al de snelste productieauto op de Nürburgring Nordschleife.

Gemiddeld meer dan 200 km/u

Met een 1:43.902 is de ONE nog wel 22.378 seconden langzamer dan de Mercedes W13 Formule 1-auto van Lewis Hamilton van vorig jaar. De gemiddelde snelheid van de ONE op het circuit van de Italiaanse Grand Prix was 200.716 kilometer per uur en dat van Hamilton in de kwalificatie in 2022 was 255.812 kilometer per uur. Er worden 275 exemplaren gemaakt van de ONE die €2.275.000 kost vóór belasting. Het komt niet als een verrassing dat Hamilton en Nico Rosberg allebei een hebben besteld.