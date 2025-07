De F1 Grand Prix van België is een prooi geworden voor Oscar Piastri. Doordat hij een rondje eerder stopte dan Lando Norris, liep hij verder uit na zijn inhaalactie in de eerste ronde en won hij de race. De Australiër was tevreden met zijn race en het weekend in zijn algemeen.

Piastri moest in de tweede stint wel Norris van zich af weten houden, die op hards reed terwijl Piastri op mediums reed en daardoor minder van zijn banden kon vragen aan het einde van de race. Na afloop sprak Piastri zich uit over zijn resultaat. "Ik wist dat de eerste ronde mijn beste kans was om de race te winnen. Ik kwam goed weg uit de eerste bocht en ging vol door Eau Rouge. Dat was genoeg. De race hebben we daarna goed gecontroleerd, ondanks dat de mediums wellicht aan het einde niet de beste keuze was. Ik was teleurgesteld na zaterdag, maar dit resultaat is goed." Piastri was door de rollende start wel even bang dat zijn kans daardoor kleiner was. "Ik was teleurgesteld met de rollende start, omdat ik dacht dat dit mijn mogelijkheid weg zou nemen. Ik kwam gelukkig goed weg, zat dichtbij en toen wist ik dat ik iets minder van mijn gas zou gaan dan Norris. Daarna proberen de auto op de baan te houden en dat lukte. Ik was blij met mijn eerste ronde."

Keuze voor mediums

Daar waar Norris voor hards ging, besloot Piastri voor mediums te gaan. Op Hadjar en Sainz na ging verder niemand naar de hards tijdens de race, en zelfs die twee coureurs deden dat pas bij hun tweede pitstop. Piastri denkt dat McLaren de meest veilige keuze heeft gemaakt door naar mediums te gaan. "Ik had wel hetzelfde plan als ik tweede was geweest. Die beslissing zat eraan te komen. Mediums was het veiligst voor mij op dat moment. Je weet nooit of iemand crasht of er een safety car komt, dus dan wil je bij de herstart de mediums hebben. Het maakte uiteindelijk weinig verschil en als je zo vecht probeer je een voordeel te behalen, maar we hebben het veiligste gedaan."

