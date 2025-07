Red Bull Racing zou ten tijde van het ontslag van Christian Horner ook zijn vertrouwelingen snel uit de fabriek in Milton Keynes hebben geëscorteerd. Dit meldt Mail Sport. Ook zou de Thaise aandeelhouder Chalerm Yoovidhya lang hebben geprobeerd Horner te beschermen, maar bezweek hij onder de Oostenrijkse druk.

De gebeurtenissen rondom Horner zouden in een stroomversnelling zijn geraakt op maandag 6 juli, de dag na de teleurstellend verlopen Britse Grand Prix, waarin Max Verstappen vijfde werd en Yuki Tsunoda als laatste over de streep kwam. Oliver Mintzlaff, directeur van Red Bull GmbH, zou vervolgens in gesprek zijn gegaan met mede-eigenaar Mark Mateschitz. Ook Dr. Helmut Marko, die de laatste jaren een wat moeizamere relatie leek te onderhouden met Horner, werd bij de gesprekken betrokken. Het drietal bereikte een akkoord om Horner opzij te schuiven, maar er moest nog één horde worden genomen: Yoovidhya. De Thaise aandeelhouder was niet happig op het ontslaan van zijn goudhaantje.

Thaise aandeelhouder ging akkoord met ontslag Horner

Een bron zou aan Mail Sport hebben verklaard: "Chalerm aarzelde enorm om Christian te laten vallen. Hij was een groot voorstander, maar hij is een resultaatgerichte Red Bull-man en voelde zich uiteindelijk niet in staat om de aandrang van Oostenrijk te weerstaan." Horner werd een dag later, op dinsdag, dan ook geïnformeerd over zijn ontslag. Verstappen hoorde het rechtstreek van de aandeelhouders, terwijl Marko de telefoon pakte om Tsunoda in te lichten over de situatie. De officiële aankondiging volgde op woensdag.

Vertrouwelingen Horner snel uit fabriek verwijderd door Red Bull

Hoewel alle schijnwerpers op Horner waren gericht, was hij niet de enige die moest vertrekken. Ook zijn vertrouwelingen, Chief Marketing Officer Oliver Hughes en communicatiebaas Paul Smith, werden per direct op straat gezegd. Een bron in de fabriek van Milton Keynes liet weten dat de vertrouwelingen van Horner snel uit het gebouw werden verwijderd. Een huilende Horner richtte zich vervolgens tot zijn voormalig personeel en nam afscheid. Laurent Mekies was per direct zijn vervanger.

