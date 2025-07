Oscar Piastri heeft Max Verstappen en Lando Norris verslagen tijdens de kwalificatie voor de Sprint van de F1 Grand Prix van België. De Australiër is blij met McLaren en de auto die hij heeft, maar kijkt vooral naar Verstappen en Red Bull.

Na de race sprak Piastri met Naomi Schiff over zijn kwalificatie en pole voor de Sprint. "Dat was een goed rondje. Een beetje spannend in SQ2 met het verwijderen van het rondje, maar de auto was de hele dag al goed. Ik heb veel goede rondjes kunnen rijden. Dit is denk ik mijn favoriete circuit van het jaar en misschien gaf mij dat wel wat extra tienden. De auto zit vanaf de eerste ronde in een goede window. Ik geniet dus ook van dit circuit, ondanks dat ik niet precies weet waarom. Ik heb veel vertrouwen, ondanks de resultaten van de afgelopen raceweekenden."

Piastri over zondag

Vervolgens gaat de focus op zondag. De Australiër ziet Red Bull, en dan vooral Verstappen, als uitdager. "Red Bull is snel op het rechte stuk, zeker tijdens de training. Ik weet niet of dit hetzelfde was in de kwalificatie, maar dat maakt het wel lastig en pole hebben in Spa is wellicht het lastigste van allemaal. Maar ik ga dat nog bekijken. De snelheid van de auto is goed en ik voelde mij vandaag goed, dus hopelijk is dat morgen ook het geval."

