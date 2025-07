Daar waar Martin Brundle afgelopen week nog in de volle overtuiging was dat het ontslag van Christian Horner haast wel uit het kamp van Max Verstappen moest zijn gekomen, legt hij in België uit dat de beslissing wellicht toch vanuit de toplaag van Red Bull is genomen.

Toen bekend werd dat Horner het veld moest ruimen bij Red Bull Racing, gaf Brundle aan dat hij dat triest vond, omdat Horner nu eenmaal een goede vriend van hem was. Daarnaast benadrukte de oud-coureur dat alles wat Red Bull Racing vandaag de dag is, voortkomt uit het werk van de voormalig teambaas. Tegelijkertijd moest hij erkennen dat het er niet rooskleurig uitzag voor de toekomst van Horner bij Red Bull.

Artikel gaat verder onder video

Niet kamp-Verstappen, maar 'Team Oostenrijk'

In België heeft Brundle gesproken met kamp-Verstappen, zo legt hij uit bij Sky Sports F1: “Het lijkt me duidelijk dat het een beslissing is vanuit Oostenrijk. Het waren niet de Verstappens die erom vroegen. Jos Verstappen heeft de afgelopen zestien maanden wel een aantal handgranaten gegooid. Sommige zijn afgegaan.” De relatie tussen Jos Verstappen en Horner was niet altijd even prettig, en Brundle legt uit dat het juist Jos was die aangaf dat er een punt achter gezet moest worden: “Hij maakte duidelijk dat Christian het moest loslaten.”

Horner wilde verantwoordelijkheden niet opgeven

De beslissing om Horner te laten gaan kwam, zo vertelde Max Verstappen onder andere aan GPFans, vanuit het management. Brundle bevestigt dat: “Het ging niet om de Verstappens; het was het management in Oostenrijk dat simpelweg de controle over de commerciële kant wilde terugpakken. Christian wilde dat niet opgeven. Hij was juist in zijn nopjes met de verantwoordelijkheid over de coureurs, het budget, de sponsoren en de werving van personeel. Dat wilde hij behouden. Daarom hebben ze die beslissing genomen.”

Brundle stelt dat Max Verstappen ontslag had kunnen voorkomen

Hoewel Brundle dus heeft gehoord dat kamp-Verstappen er weinig mee te maken had, wijst hij toch op een mogelijke rol voor de viervoudig wereldkampioen: "Ik ga ervan uit dat Max, als hij dat had gewild, dit had kunnen voorkomen. Hij koos ervoor om het niet te doen of hij kon het niet. Ik ga ervan uit dat hij ervoor koos om het niet te doen."

Gerelateerd