Gianpiero Lambiase ontbreekt dit weekend in België, zo meldt Erik van Haren. 'GP' is normaal gesproken het vaste geluid in het oortje van Max Verstappen, maar zal dit jaar voor de tweede keer ontbreken.

Eerder dit seizoen, in Oostenrijk, was Lambiase ook al afwezig. Simon Rennie nam toen de taken van ‘GP’ over. Rennie is overigens geen onbekende voor Verstappen, aangezien hij al lange tijd deel uitmaakt van het team rondom de auto. Ook dit weekend wordt Verstappen weer door Rennie begeleid via de boordradio.

Lambiase afwezig vanwege privéomstandigheden

Van Haren meldt dat Lambiase vanwege privéomstandigheden afwezig is, net als destijds in Oostenrijk. Toch is het dit weekend belangrijk dat het duo snel op één lijn zit. Met de waslijst aan updates die Red Bull heeft meegenomen en het feit dat er slechts één vrije training is, mag er geen minuut worden verspild.

Simon Rennie

