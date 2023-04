Remy Ramjiawan

Mercedes-teambaas Toto Wolff moet toegeven dat er 'geen magie' zit achter de snelle vooruitgang van Aston Martin. De Oostenrijker schrijft het succes van de renstal uit Silverstone toe aan het solide werk achter de schermen in combinatie met de regels rondom de budgetcap.

Aston Martin wist het 2022-seizoen nog als zevende af te sluiten, maar lijkt na drie wedstrijden in het nieuwe jaar voorlopig het tweede team te zijn. De formatie van eigenaar Lawrence Stroll kan door de positie in het eindklassement rekenen op extra tijd voor de ontwikkeling en dat is precies waar het nieuwe reglement voor is opgezet. Fernando Alonso is de grote man bij het groene team, want na drie races heeft hij al drie keer op het podium gestaan, maar hoopt binnenkort met de zege er vandoor te kunnen gaan.

Werking budgetcap

Wolff moet bij de Spaanse tak van Motorsport.com toegeven dat het kostenplafond werkt: "Dit is wat we wilden, een financieel duurzamere toekomst. Met tien teams die konden concurreren, met de meest aerodynamische voordelen voor de achterblijvers. Dit alles om een zeer competitieve middenzone te creëren." Door de huidige regels kunnen de kleinere teams de inhaalslag maken op het gebied van de ontwikkeling, aangezien ze simpelweg meer tijd hebben. "Waar we vandaag staan, moeten we gewoon erkennen dat één team het beter heeft gedaan dan alle anderen", zo wijst hij naar de vooruitgang bij Aston Martin.

Geen magie

Hoewel eigenaar Stroll achter de schermen bij Aston Martin de randvoorwaarden voor succes creëert, met een nieuw hoofdkantoor en een nieuwe windtunnel die op de planning staat, ontkracht Wolff het argument dat het team wellicht buiten het boekje om is gegaan. "Het is Aston Martin die moet worden toegejuicht, want ze hebben zojuist een grote stap voorwaarts gezet, en dat is alleen door goed werk af te leveren. Er is geen magie of iets wat hen mysterieus snel maakt. Het is gewoon solide engineering in alle gebieden", aldus Wolff die simpelweg de complimenten uitdeelt aan het team uit Silverstone.