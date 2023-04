Brian Van Hinthum

Donderdag 13 april 2023 14:51

Het is natuurlijk hoogst ongebruikelijk dat we slechts enkele weken nadat het seizoen begonnen is al een gat van vier weken tussen twee races hebben. De coureurs vullen deze allemaal vanzelfsprekend op een andere manier in. We zetten de kiekjes van de heren op een rijtje.

We zijn in het huidige seizoen slechts drie races onderweg en de coureurs kunnen inmiddels alweer van even vrijaf genieten. Door het wegvallen van de Grand Prix van China, die eigenlijk het aankomende weekend op het programma zou staan in Shanghai, is er een gat op de kalender ontstaan van vier weken. Het grootste deel van de coureurs maakt van de gelegenheid gebruik om de batterijen nog maar eens extra op te laden richting de overvolle kalender die dit jaar nog op het programma staat. Zo was George Russell aanwezig op de Monte Carlo Masters om Novak Djokovic te supporten en was Alex Albon op Hawaï om te snorkelen.