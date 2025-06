In het verleden is het al vaker gebeurd dat er ongewenste momenten veroorzaakt werden door takelwagens op het circuit en ook tijdens de Grand Prix van Oostenrijk is daar weer een moment bovenop gekomen. Vlak na de Formule 2-race op de Red Bull Ring ging het mis.

Takel- en veiligheidswagens zorgen wel vaker voor problemen op het circuit en ook op zondag in Spielberg was het weer eens raak. Vlak na de door Richard Verschoor gewonnen F2-race ging het mis met één van de wagens die juist voor de veiligheid zou moeten zorgen. De chauffeur van de auto lette niet goed op, had de takel nog wat te ver naar boven staan en reed de gehele billboard die boven het circuit hing aan gort. Het leverde een hoop schade op, maar gelukkig raakte er verder niemand gewond bij het moment. Het billboard wordt in verschillende delen opgedeeld om het van het circuit te krijgen.

