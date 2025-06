De Grand Prix van Oostenrijk wordt vandaag nog gereden en nog voordat de race zal plaatsvinden heeft de organisatie al een feestje om te vieren. Het contract met de race wordt namelijk verlengd en het betreft niet zomaar een verlenging, maar tot en met 2041 (!) maar liefst.

De Red Bull Ring is in 1969 uit de grond gestampt en stond destijds bekend als de Osterreichring, een roemruchtig en gevaarlijk circuit. In 1995 heeft Formule 1-architect Herman Tilke de baan onder handen genomen, met als opdracht om het circuit moderner en veiliger te maken. Vandaag de dag telt de Red Bull Ring tien bochten en drie DRS-zones. De baan voert de coureurs over 4,326 kilometer asfalt, en daarmee is het een van de kortere circuits op de kalender. De race telt daarom maar liefst 71 ronden. De snelste raceronde is in handen van Carlos Sainz. De Spanjaard ging in 2020 in 1.05.619 de ring rond.

Gigacontract

Onder Nederlanders geniet de Red Bull Ring wegens de goede bereikbaarheid een grote populariteit. Graag reizen Verstappen-fans richting het land van de Alpen en wienerschnitzel en ook de komende jaren zal dat blijven kunnen. De race stond sowieso nog tot en met 2030 op het programma, al heeft men nu ook in vele jaren daarna de race op de Red Bull Ring veiliggesteld. Het nog vrij lang doorlopende contract is in ieder geval tot en met 2041 verlengd.

BREAKING: The Austrian Grand Prix will remain on the F1 calendar through 2041 🇦🇹#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/TkFQkTB4wt — Formula 1 (@F1) June 29, 2025

