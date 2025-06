De FIA heeft George Russell naar de stewards gestuurd na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Oostenrijk voor een incident dat plaats heeft gevonden tijdens de sessie op zaterdag en waar Max Verstappen en de coureurs van Ferrari bij betrokken waren.

Russell werd tijdens de kwalificatie vijfde achter Lando Norris, Charles Leclerc, Oscar Piastri en Lewis Hamilton en zag teamgenoot Andrea Kimi Antonelli op P9 eindigen. Of Russell ook daadwerkelijk op P5 gaat starten is nog afwachten, want de FIA onderzoekt dus de Brit voor een overtreding in de fast lane van de pitstraat. Het gaat om een unsafe release, waarbij hij Verstappen maar net zou missen. Vervolgens raakte hij ook nog bijna Leclerc en Hamilton. Hij werd daarna ook nog door Mercedes te vlak achter de Ferrari's naar buiten gestuurd.

De FIA onderzocht ook nog even bijna de helft van de grid wegens een mogelijke overtreding van de deltatijd, waar de coureurs zich tijdens hun in-lap of out-lap aan moeten houden zodat ze niet te langzaam gaan rijden. Een daadwerkelijk onderzoek kwam er echter niet: no further investigation.

Russell heeft zich om 17:45 uur moeten melden bij de stewards voor een overtreding tijdens de kwalificatie.#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/VQLsr55FpW — GPFans NL (@GPFansNL) June 28, 2025

