Charles Leclerc eindigde zaterdag tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Oostenrijk op P2, achter een dominante Lando Norris en voor Oscar Piastri. De Monegask was blij met zijn tweede plaats.

Na de kwalificatie sprak een tevreden Leclerc met David Coulthard. "Ik ben erg blij. Het is lang geleden, Monaco, dat we op de eerste rij starten. Het is een lastig seizoen geweest, maar we hebben nieuwe onderdelen gebracht (vloer) en dat heeft zeker het verschil gemaakt. Als je kijkt naar het gat zit iedereen in de buurt van elkaar. Ik ben blij met het rondje en een goede start van het weekend. We hebben normaal een betere auto tijdens de race, dus hopelijk kan ik de McLarens onder druk zetten."

Leclerc over Norris en zondag

Leclerc werd vervolgens gevraagd wat hij dacht toen hij het gat van 0.5 seconden zag richting Norris. Kan hij zich voorstellen hoe het rondje van Norris geweest moet zijn? "Niet met mijn auto. We proberen daar wel naartoe te werken. Lando deed het fantastisch. Ik heb de ronde niet gezien, want ik kom net uit de auto. Gefeliciteerde Lando en morgen gaan we proberen het hem lastig te maken."

YES @Charles_Leclerc!! Front row on the grid!! 🔥 pic.twitter.com/u6iCt0DPl8 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 28, 2025

