Hoe laat begint de Grand Prix van Oostenrijk?

Vandaag staat de elfde race van het seizoen 2025 op het programma: de F1 Grand Prix van Oostenrijk. In het warme Spielberg is Max Verstappen de afgelopen jaren lastig te verslaan. Hoe laat gaat zondag de race beginnen?

De afgelopen jaren heeft Verstappen gedomineerd op de Red Bull Ring, de thuisrace voor Red Bull Racing. Vorig jaar leek hij ook weer te gaan winnen, maar de botsing met Lando Norris zorgde ervoor dat hij weg zou zakken naar P5 op een circuit waar hij al vaak won en ook Alain Prost en Nico Rosberg in het verleden veel succes hebben gekend.

Weekend GP Oostenrijk

De drie vrije trainingen verliepen eigenlijk zonder incidenten of rode vlaggen, waardoor iedereen veel rondjes kon rijden en data kon verzamelen. McLaren maakte zeker tijdens VT2 en VT3 indruk en gingen als favoriet beginnen aan de kwalificatie op zaterdagmiddag. Norris, die het hele weekend al in vorm was, bleek een halve seconde sneller te zijn dan de rest en pole te pakken voor Charles Leclerc en Oscar Piastri. Verstappen begint zondag vanaf P7 aan de race, achter onder meer Liam Lawson.

Hoe laat begint GP Oostenrijk?

Nadat F3 en F2 hun feature race hebben afgewerkt en ook de Porsche Supercup heeft gereden, zal het om 15:00 uur tijd zijn voor de Grand Prix van Oostenrijk. De race zal verreden worden in warm, droog en zonnig weer zonder enige kans op regen, waardoor zeker McLaren de grote favoriet zal zijn gezien hun racetempo en specifieke kwaliteiten qua koelen van de banden. Aan het einde van de zondagmiddag zullen we weten wie de elfde race op zijn naam heeft geschreven.

