De zaterdag in Oostenrijk is aangebroken en dat betekent dat we vanmiddag gaan kwalificeren. Tóch krijgen de coureurs en teams nog één uur de tijd om te oefenen. Om 12:30 uur is het namelijk tijd voor de derde en tevens laatste vrije training. Wie weet zich het beste voor te bereiden op de kwalificatie van later vanmiddag?

LIVE | Derde vrije training Grand Prix Oostenrijk Sorteer op: Laatste Oudste Lawson schrikt zich een hoedje Ook Liam Lawson staat de fans in Oostenrijk te woord, maar ziet uit zijn ooghoek dat enkele fans aan het bungeejumpen zijn. Het is blijkbaar niet iets voor de Nieuw-Zeelander. McLaren McLaren lijkt ook in Oostenrijk hét team te zijn om te verslaan. Weersomstandigheden Voor wie nog hoopt op een druppeltje hier en daar in Oostenrijk is er slecht nieuws. Het zonnetje schijnt namelijk volop volgens Weeronline. Het kwik is daardoor gestegen naar 27 graden Celsius. Fanzone Max Verstappen en Yuki Tsunoda vermaken nog even de aanwezig fans op de Red Bull Ring. Welkom Om klokslag 12:30 uur gaat de derde vrije training op de Red Bull Ring van start. Het betekent het laatste trainingsuurtje voordat de kwalificatie vanmiddag van start gaat. Wie weet zich het beste voor te bereiden? We gaan het zo dadelijk zien.

