Red Bull Racing lijkt op dit moment de zaakjes redelijk op orde te hebben in Oostenrijk na de updates van dit weekend. Volgens Helmut Marko is de achterstand tot McLaren wat kleiner geworden en kan dat op de zaterdag en zondag zelfs nog wat kleiner kan worden.

Verstappen deed in beide sessies goed mee voorin. In de eerste sessie sloot hij net achter George Russell op P1 aan, terwijl hij in de tweede vrije training later op de dag drie tienden moest toegeven op beide McLarens voorop. Helmut Marko heeft het ook gezien en stelt dat zijn formatie een stap heeft gezet: "De voornaamste conclusie luidt dat we iets dichter bij McLaren zijn gekomen, maar dat zij nog steeds de favorieten zijn. Laten we kijken of we richting morgen nog iets in de auto kunnen vinden. Er zitten vier à vijf auto's binnen enkele honderdsten, al waren de temperaturen vandaag relatief laag. De voorspellingen zijn dat het vanaf morgen veel warmer zal worden, dus laten we zien wat dat voor gevolgen krijgt", zo citeert Motorsport.com.

Kleiner gat dan drie tienden

Hij vervolgt: "Het is niet echt een grote stap, maar de richting geeft ons wel hoop." Daar komt ook nog eens bovenop dat de Oostenrijker hardop laat weten dat het gat tot de papayagekleurde bolides zelfs nog kleiner is: "We denken dat het echte gat niet drie tienden bedraagt. We denken dat het minder is dan dat als je het corrigeert met de hoeveelheid brandstof, maar we liggen nog altijd achter. Dat is wel duidelijk. In de long runs zijn we wel competitief, maar het draait er zondag allemaal hoe je de banden in leven kunt houden en hoe lang."

Zesde zege

Dit weekend heeft de Oostenrijkse formatie natuurlijk upgrades meegenomen en het is dan altijd afwachten hoe Verstappen daarop reageert: "Hij was op zich wel blij. Hij klaagde in ieder geval niet!" Kortom: positieve geluiden genoeg. Een volgende Verstappen-zege op Oostenrijks grondgebied behoort zeker tot de mogelijkheden: "Maar laten we eerst zien hoe de kwalificatie morgen gaat. Of we nog hoop hebben op een zesde zege van Max hier? Dat hopen we wel, ja."

