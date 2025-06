LIVE | Eerste vrije training Oostenrijk: kan Verstappen imponeren op de Red Bull Ring? Laatste Oudste Sorteer op: Gele vlag De eerste gele vlag van het weekend komt op naam van Fernando Alonso. De Aston Martin-coureur is gespind bij het uitkomen van de laatste bocht toen hij aan wilde zetten voor een snelle ronde op zachte banden, maar is inmiddels weer onderweg. De baan is dan ook weer vrijgegeven. "Dat was de meest slechte opwarmronde die we hadden kunnen doen, gelukkig deden we het in VT1", klinkt het over de boordradio. Halverwege de sessie We zijn alweer halverwege de eerste sessie en vooralsnog is er weinig gekkigheid gebeurd. De stand van zaken: Russell het snelst En zoals verwacht: een nieuwe snelste tijd. 1.05.776 voor de Mercedes-coureur. Sainz scherpt snelste tijd aan Carlos Sainz heeft de snelste tijd aangescherpt met een 1.06.017 op de medium band, terwijl George Russell bezig is met een snelle ronde op de zachte band. Weersomstandigheden Met 24 graden Celsius buiten is het asfalt inmiddels opgewarmd tot 41 graden Celsius. Er hangen wat donkere wolken in de verte, maar vooralsnog is er geen vuiltje aan de lucht in Spielberg. Op de baan is het rustig momenteel. Een aantal coureurs zijn bezig met een lange run. Qua snelle rondetijden, gebeurt er daarom even weinig. De stand van zaken De volledige stand van zaken na het eerste kwartier. Orange Army De Orange Army is al op vrijdag massaal aanwezig in Oostenrijk De eerste rondetijden De eerste rondetijden staat inmiddels op het bord. Lance Stroll is vooralsnog het snelst met een 1.06.853 op de medium band, gevolgd door Alonso (1.07.072) en Russell (1.07.140). Zij deden dit beiden op de harde band. Ferrari Ook Ferrari heeft vandaag een rookie achter het stuur gezet. Beganovic heeft plaatsgenomen in de auto van Charles Leclerc, die dus pas vanmiddag in actie zal komen. We zijn begonnen! We zijn onderweg! De klokt loopt op de Red Bull Ring en de eerste auto's komen direct naar buiten. Onder andere Alex Dunne, de rookie voor McLaren die een vrije training mag verrijden, stormt direct het asfalt op. Weerbericht Het ging op donderdag flink tekeer in Spielberg, maar vooralsnog belooft het verder een erg warm weekend te worden Verhitte duels in Spielberg In het verleden ging het er al eens verhit aan toe tussen Verstappen en Norris in Oostenrijk. Gaan de twee elkaar dit weekend weer tegenkomen op de baan? Welkom! Goedemiddag en welkom bij dit liveblog! Om 13:30 uur gaat de eerste vrije training in Oostenrijk van start. Kan Max Verstappen dit weekend presteren met zijn Red Bull, of wordt het een McLaren-feestje voor de neus van de Orange Army?

