Hoewel Max Verstappen ‘slechts’ 44 punten goed hoeft te maken op koploper Oscar Piastri, geeft de Nederlander in een gesprek met De Telegraaf aan dat hij eigenlijk al niet meer in de wereldtitel gelooft. Volgens hem is het al een wonder dat hij momenteel de derde plek bezet en volgens het medium is de toekomst van de Nederlander bij Red Bull helemaal niet zo zeker.

Het Formule 1-seizoen moet nog meer dan de helft van de Grands Prix afwerken, maar dat McLaren de zaken goed op orde heeft, is inmiddels wel duidelijk. Toch blijft het de vraag of Oscar Piastri en Lando Norris het maximale uit het materiaal halen, zoals bijvoorbeeld in Canada niet gebeurde. Verstappen kan op een goede dag een uitdager voor de zege zijn, maar de wereldtitel heeft hij al uit zijn hoofd gezet.

Verstappen benadrukt dit jaar geen titelkandidaat te zijn

"Als je kijkt naar de stand nu, is dat niet heel realistisch. Daar ben ik wel heel eerlijk in", legt de viervoudig wereldkampioen uit over het kampioenschap. Verstappen wist vier races geleden voor het laatst te winnen. "Kijk maar naar de resultaten, dan weet je denk ik wel genoeg. Onlangs in Canada hadden we eigenlijk van alle rijders de vijfde snelste pace. Maar daar deden we alles goed qua strategie. Puur op snelheid kwamen we echter tekort. Of het een wonder is dat ik derde sta in het kampioenschap? Ja, ik denk het wel", luidt dan ook de conclusie van de Red Bull-coureur.

Red Bull-coureur blijft vaag over toekomst

Daarnaast meldt het medium dat Verstappen opvallend ontwijkend reageert op vragen over zijn toekomst. Natuurlijk, de Limburger heeft een contract tot en met 2028 op zak, maar hij ontwijkt vragen over de langere termijn: "Wat zei ik vorig jaar? Ik weet het al niet eens meer. Maar ik ben er niet zo mee bezig. Ik wil goed rijden, kijken of we sneller kunnen, en pas daarna focussen we ons op volgend jaar."