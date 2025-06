Voor het begin van het Grand Prix-weekend in Oostenrijk sprak Max Verstappen zich open uit over zijn verwachtingen en gevoel op de Red Bull Ring. Hoewel Red Bull niet meer de uitgesproken favoriet is, blijft de Nederlander positief en kijkt hij uit naar het raceweekend op een circuit waar hij zich altijd op zijn gemak heeft gevoeld

Verstappen: "In het verleden hebben we hier veel geweldige races gehad – sommige van die zeges waren onverwacht. We komen dit weekend zeker niet als favoriet naar de race. Maar het team zal proberen het beste eruit te halen en ik heb er zin in." Daarna geeft hij aan: "Elke kleine verbetering helpt ons vooruit," zegt Verstappen tijdens de persconferentie, nu Red Bull wat updates heeft meegenomen naar Oostenrijk.

Positieve stemming heerst bij 'thuisrace'

Verstappen geeft ook aan dat hij positief gestemd is voor dit weekend: "Ik heb me hier [op de Red Bull Ring] altijd goed gevoeld, om wat voor reden dan ook. Er zijn altijd circuits die je beter liggen, en dit is er zo een voor mij. Het is de ‘flow’ van het circuit misschien..." Het lijkt er dus op dat de Nederlander uitkijkt naar dit raceweekend om zo hopelijk de achterstand op Oscar Piastri, die 43 punten bedraagt, wat recht te gaan trekken.

