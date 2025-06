Max Verstappen heeft in het verleden meermaals laten weten het gevoel te hebben harder aangepakt te worden - door zowel de media als de stewards - omdat hij niet Brits is. Nu krijgt hij daar weer de nodige kritiek voor en wordt er gesteld dat alle grote kampioenen ervan houden om te 'mekkeren'.

Verstappen heeft regelmatig laten doorschemeren dat zijn nationaliteit niet ten goede komt als het gaat om de media en de wedstrijdleiding. Aan de andere kant van de Noordzee wordt de Nederlander regelmatig als de boeman gezien. "Ik heb het verkeerde paspoort. Uit het verkeerde land. Ik heb het verkeerde paspoort, op het gebied van klagen", zo zei hij eerder. Gevraagd of hij dan op Groot-Brittannië doelde, reageerde hij duidelijk: "Ja. Op dat gebied wel. Ik ben heel blij met mijn paspoort, maar op dat gebied had ik liever een ander paspoort moeten hebben, blijkbaar."

James Hunt

Het blijft ook anno 2025 een discussie: subjectiviteit in de Britse pers en in het kamertje van de wedstrijdleiding, waar Britse coureur volgens boze tongen - en dus ook Verstappen - worden voorgetrokken. Ricardo Patrese kan daar totaal niet inkomen en vindt dat Verstappen onterecht aan het 'mekkeren' is over dat onderwerp. "Nee. Ik ben het niet eens met hem als hij het heeft over zijn paspoort. Als James Hunt Nederlands was, denk ik niet dat hij heel veel problemen had gehad gedurende zijn loopbaan", stelt hij in gesprek met Listofsweepstakescasinos.com.

Geen vooroordelen

De man die maar liefst 256 Grands Prix aan de start stond, vervolgt over Verstappen: "Hij is speciaal en opent de juiste deuren op het goede moment. Hij kan zou alle kansen moeten pakken die hij heeft. Soms is hij het niet eens met de regels, maar ik denk niet dat dat is omdat hij Nederlands is in plaats van Engels. Kampioenen houden ervan om te mekkeren. Ik weet dat heel goed. Ik zat met Nigel [Mansell, red] in een team en hij was constant aan het mekkeren."

