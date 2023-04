Brian Van Hinthum

Dinsdag 11 april 2023 15:54

Het avontuur van Nyck de Vries in de Formule 1 is vooralsnog geen doorslaand succes gebleken. De Nederlander wordt tot nu toe telkens verslagen door Yuki Tsunoda en dus is er werk aan de winkel voor de voormalig Formule E-kampioen. De Vries blikt nu terug op zijn eerste drie races en weet dat er werk aan de winkel is.

De Vries wist met een droomweekend in Monza in 2022 plotseling een stoeltje in de Formule 1 te bemachtigen bij het team van AlphaTauri en dus begon hij een paar weken terug in Bahrein aan zijn avontuur in de koningsklasse. Een groot succes is dat echter nog niet gebleken, want de Friese coureur heeft het moeilijk en moet voorlopig telkens zijn meerdere erkennen in Tsunoda. Ook in Melbourne reed de 28-jarige coureur weer steevast in de achterhoede, totdat hij aan het einde van de race getorpedeerd werd door Logan Sargeant.

Artikel gaat verder onder video

Lichtpuntjes

Geen al te best begin aan het Formule 1-avontuur waar hij al zo lang naar verlangde. De AlphaTauri-coureur is zich wel degelijk bewust van de valse start die hij gemaakt heeft, al ziet hij wel de nodige lichtpuntjes. "Tevreden is niet het juiste woord. Maar ik zie wel goede progressie in de afgelopen twee weekenden", stelt hij in een uitgebreid interview met FORMULE 1 Magazine. "De kwalificaties waren twee keer goed. Als je een beetje in de achterhoede zit zoals wij nu, moet het allemaal soms net even op z’n plek vallen. Dat is niet altijd vanzelfsprekend", stelt De Vries.

Criticasters

Vanzelfsprekend krijgt hij wegens de wat tegenvallende resultaten ook de nodige kritiek te verwerken. De Vries is zich bewust van de spotlight die bij de Formule 1 hoort en probeert zich dan ook zo min mogelijk ervan aan te trekken. "Dat mensen er wat vinden, is inherent aan de Formule 1 en het grote platform dat het is. Iedereen kijkt, iedereen vindt er wat van. Dat mag, dat is ieders goed recht en dat respecteer ik ook", stelt de man uit Sneek. "Maar je kunt niet iedereen tevreden stellen, je hebt fans en niet-fans. Ik geloof erin dat het met de tijd onze kant op gaat vallen en daar werken het team en ik samen erg hard aan", besluit hij.