Je kon er de klok op gelijk zetten dat het ging gebeuren: openlijk zorgen over de prestaties van Yuki Tsunoda bij Red Bull. De Japanner is snel, maar heeft niet de stappen gezet die het team gehoopt had en de vraag is hoe lang hij nog door kan bij de renstal. Helmut Marko laat zich uit over de kwakkelende Aziaat.

Tsunoda, die Liam Lawson verving na slechts twee raceweekenden, debuteerde voor Red Bull tijdens de Grand Prix van Japan. Hij bereikte Q2 en kwalificeerde zich als tiende in Bahrein, waar hij ook zijn eerste punten van het seizoen scoorde met een negende plaats. Sindsdien heeft hij echter moeite gehad met consistentie, vooral in de kwalificatiesessies, waar hij er de laatste vier keer niet in slaagde om Q3 te bereiken. Dit heeft geleid tot een daling van het team naar de vierde plaats in het constructeurskampioenschap.

Speciale situatie

Marko erkent bij BBC’s The Inside Track de moeilijkheden van de jonge coureur: "Om naast Max te rijden is iets bijzonders. Yuki begon goed, hij heeft niet het succes dat we van hem verwachtten. Maar op vrijdag zit hij altijd binnen een tiende of twee tienden van Max, wat we al jaren niet hadden. Dus Yuki moet zijn snelheid, die er is, vertalen naar punten." Momenteel heeft de tegenvallende Japanner zijn puntentotaal bij de Oostenrijkse formatie nog amper op weten te voeren, waardoor hij slechts de vijftiende plaats in het wereldkampioen bezet. Teleurstellend, zeker als je in ogenschouw neemt hoe Sergio Pérez afgebrand werd met veel betere prestaties.

Prestaties op orde krijgen

De druk op Tsunoda neemt dus nu al toe, mede door speculaties over een mogelijke vervanging door Isack Hadjar. Toch blijft de Oostenrijkse adviseur hoopvol: "Hij heeft het talent en hij is verbeterd, ook in zijn persoonlijke benadering. We weten allemaal hoe impulsief Yuki kan zijn op de radio. Hij heeft ervan geleerd, en hij is een snelle coureur. Je moet gewoon zijn prestaties op orde krijgen, niet proberen Max te verslaan, wat onmogelijk is. Maar ik denk dat hij dat heeft geaccepteerd, en ik hoop dat hij veel punten zal scoren."