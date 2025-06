Dr. Helmut Marko is onder de indruk van de recente vorm van Nico Hülkenberg. De Duitser werd in 2020 nog overwogen voor het stoeltje naast Max Verstappen bij Red Bull, dat uiteindelijk naar Sergio Pérez ging. Ralf Schumacher noemde ‘The Hulk’ onlangs nog de ideale vervanger van Yuki Tsunoda, maar volgens Marko zou Hülkenberg vooral zijn langdurige contract met Kick Sauber/Audi niet op het spel moeten zetten.

Hülkenberg begon in 2023 aan zijn tweede leven in de Formule 1. Tot en met vorig jaar reed hij voor het Amerikaanse Haas, maar inmiddels verdedigt hij de kleuren van Kick Sauber. Dat team verschijnt volgend jaar als fabrieksteam van Audi aan de start. In het huidige seizoen heeft Hülkenberg al twintig punten verzameld, waarvan veertien in de laatste twee races.

Marko onder de indruk

“Hij heeft zich na zijn onverwachte comeback zeer goed staande gehouden,” aldus Marko in gesprek met Sky Deutschland. “Misschien is het maar goed dat hij het stoeltje naast Max destijds niet heeft gekregen. Hij was in gesprek [met ons, red.], maar toen won Pérez de race in Bahrein (december 2020), precies in de beslissende fase en dat gaf uiteindelijk de doorslag.”

'The Hulk' heeft waardevolle deal met Kick Sauber op zak

Hoewel Schumacher Hülkenberg als ideale teamgenoot van Verstappen ziet, is Marko het daar niet mee eens. “Hij heeft een meerjarig contract bij Sauber/Audi. Dat is iets wat ik zelf ook niet zou opgeven.”

